Porte aperte alla Fondazione Polo universitario: tre giorni per conoscere i corsi di laurea

Chi ha curiosità, dubbi e desiderio di saperne di più: a loro sono dedicati tre giorni in cui la Fondazione Polo universitario grossetano apre le porte per iniziative di orientamento, in cui i futuri studenti avranno l’opportunità di conoscere personalmente e parlare con i docenti universitari dei corsi di laurea erogati a Grosseto.

Chiedere consigli, confrontarsi, iniziare a sentirsi parte della realtà accademica: si tratta senz’altro di una preziosa occasione per chi sta pensando di proseguire gli studi superiori, che sia appena diplomato o già stia lavorando.

Inoltre sarà possibile entrare in contatto con quelli che potrebbero essere i prossimi ambienti di studio, conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, i servizi offerti e le strutture stesse: biblioteche, aule, laboratori. Anche le segreterie saranno a disposizione per qualsiasi informazione sulle immatricolazioni.

Ecco il programma, organizzato in collaborazione con l’Università di Siena:

lunedì 12 luglio:

ore 10-11, corso di laurea in Infermieristica, dott. Giampaolo Bellini con un tutor del corso di laurea in Infermieristica, aula 5;

ore 10-12, corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale – curricula: Archeologia, Storia dell’arte, Storia e documentazione, Spettacolo, prof.ssa Giulia Giovani, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, aula 2;

ore 11-13, corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza e corso di laurea in Servizi giuridici – Curriculum Impresa, Ambiente e Sistemi agroalimentari, prof.sse Maura Mordini e Stefania Pietrini, Dipartimento di Giurisprudenza, aula delle Colonne;

ore 12-13, corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale – Curricula: Archeologia, Storia dell’arte, Storia e documentazione, Spettacolo, Prof. Roberto Farinelli, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, aula 5;

ore 14-17, corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale – curricula: Archeologia, Storia dell’arte, Storia e documentazione, Spettacolo, prof.ssa Mara Sternini, Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, laboratorio di restauro (piano terra);

ore 17-19, corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione – Curricula: Educatore nei servizi per l’infanzia, Educatore sociale, prof.ssa Francesca Bianchi e prof. Claudio Melacarne, Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, in collegamento da Arezzo, aula 4;

martedì 13 luglio:

ore 15.30-17.30, corso di laurea in Economia e commercio – Curricula: Economia e Gestione aziendale, Economia e Management, corso di laurea in Scienze economiche e bancarie, curriculum Banca e Finanza, prof. Ruggero Bertelli, Scuola di Economia e Management, aula 4;

lunedì 19 luglio:

ore 11-13, corso di laurea in Scienze politiche – curricula: Governo e amministrazione, storico politico, Studi internazionali, Prof. Fabio Casini, Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, aula 4;

Si consiglia la prenotazione che può essere effettuata telefonando ai seguenti numeri:

tel. 0564.441123/441111, corso di laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze economiche e bancarie, Scienze politiche;

tel. 0564.441110/441101, corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale;

tel. 320.4396248, corso di laurea in Infermieristica;

tel. 0564.441137/441111, corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, corso di laurea in Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari;

oppure scrivendo a: pologr@unisi.it.

Sede: Fondazione Polo universitario grossetano, via Ginori 43, a Grosseto. Le aule sono al primo piano, accesso dal Giardino dell’Archeologia.