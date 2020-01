Il Carnevale scalda i motori: alla sala Leopoldina si svelano carri, reginette e programma

Conto alla rovescia per il Carnevale di Follonica 2020. I carri, le mascherate e le reginette degli otto rioni torneranno sul circuito nel lungomare nelle quattro domeniche di febbraio: il 2, il 9, il 16 e il 23.

Il primo atto della nuova edizione della kermesse in maschera è in programma sabato 18 gennaio, alle 16.30, alla sala Leopoldina: come ormai tradizione verranno svelati dagli otto rioni i bozzetti dei carri e le reginette, un appuntamento ormai consolidato della macchina carnevalesca. Durante il pomeriggio verrà anche ufficializzato e presentato il programma definitivo di tutto il carnevale 2020 con le iniziative collaterali, le mostre e gli eventi sportivi che accompagneranno Follonica per tutto il mese di febbraio. E tornerà anche il Follostrello, concorso musicale che definirà la canzonetta ufficiale e che riserverà una succosa novità rispetto al passato.

Sarà quindi un pomeriggio intenso, ricco di appuntamenti da non perdere che faranno entrare ufficialmente Follonica nel periodo carnevalesco. L’arrivo di Re Carnevale con il discorso di insediamento sarà invece il momento che sancirà l’avvio vero e proprio delle sfilate, il sovrano del buonumore arriverà sabato primo febbraio, il giorno antecedente la prima sfilata dei carri, e sarà accompagnato dalle otto reginette dei rioni Capannino, Cassarello, Centro, 167 ovest, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova.

L’Associazione Carnevale ha deciso di confermare la quarta sfilata, che porterà il carnevale a coprire un mese intero, sulla scia di quanto accade in altre manifestazioni in maschera simili per dimensione e storia a quella del golfo. Confermata anche quest’anno la possibilità di ingresso al museo Magma con il biglietto delle sfilate, una partnership che esalta due delle principali offerte culturali nella città del golfo.