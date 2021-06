Giovedì primo luglio, alle 18, ad “Hottimo”, il locale situato sul bastione Molino a Vento (Cinghialino) sulle mura medicee, Emanuele Perugini presenterà la sua candidatura a sindaco di Grosseto.

A seguire, si terrà un aperitivo, al costo di 10 euro, per raccogliere i fondi per la campagna elettorale. Ci sarà la possibilità di assaggiare un nuovo cocktail creato appositamente per l’evento da Emiliano Scorza, barman di “Hottimo”, chiamato “Il cocktail del candidato”.