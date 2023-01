Il Carnevale 2023 scalda i motori: presentazione dei bozzetti e delle reginette alla Fonderia 1

Si avvicina il primo appuntamento del Carnevale follonichese 2023, che sancisce la ripartenza della kermesse in maschera dopo i due anni di stop a causa della pandemia. I carri del 2020 erano già tornati in strada lo scorso luglio con la sfilata estiva in Salciaina, ma da febbraio sarà possibile ammirare le nuove opere che in questi giorni vedono i carristi impegnati negli ultimi febbrili giorni (e notti…) di lavoro nei capannoni.

Sabato 21 gennaio, alle 16.30, alla Fonderia n° 1 ci sarà il primo assaggio del Carnevale follonichese con la presentazione ufficiale dei bozzetti, delle reginette e con la premiazione del concorso “Follostrello”, che designerà la canzonetta ufficiale delle prossime sfilate.

Le sfilate

L’appuntamento con la presentazione della kermesse è ormai diventato un punto fisso della programmazione carnevalesca e sancisce, in pratica, l’avvio ufficiale degli eventi legati alle sfilate. Tutta nuova la location: per la prima volta, infatti, i rioni, l’Associazione carnevale e i tanti appassionati si troveranno nella Fonderia n° 1 spostandosi dalla vicina sala Leopoldina “Eugenio Allegri”, che fino a tre anni fa aveva ospitato l’evento. Durante la presentazione verranno ufficializzati tutti gli appuntamenti della 56^ edizione del Carnevale Follonichese, a partire dalle sfilate delle quattro domeniche del 12, 19 e 26 febbraio e del 5 marzo, per passare alle tradizionali manifestazioni collaterali sportive, artistiche e legate al mondo del sociale e del volontariato. E non mancheranno anche delle sorprese legate proprio alla programmazione della manifestazione nell’anno del centenario della città di Follonica.

Il programma

Il momento forse più atteso sarà quello della presentazione dei bozzetti degli otto rioni Capannino, Cassarello, 167 ovest Campi alti al mare, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova, che sveleranno argomento e titolo del carro dopo le anticipazioni generali sui temi scelti delle scorse settimane. Assieme agli otto carri sarà poi possibile conoscere dal vivo anche le otto reginette, già anticipate all’interno dei rioni dai rispettivi comitati, ma che sabato pomeriggio si sveleranno ufficialmente anche al resto della città.

Fra la presentazione di un rione e l’altro torna anche il “Follostrello“, il concorso che designerà la canzonetta ufficiale del Carnevale 2023, organizzato ormai da anni da Piervittorio Cacialli: verranno presentati i brani in gara e svelati i vincitori (due le categorie, quella degli stili tradizionali e quella dei ritmi contemporanei) dopo che la giuria nei giorni scorsi ha già provveduto a stilare il verdetto.

“Si torna finalmente a festeggiare il Carnevale follonichese con i carri 2023, dopo l’assaggio estivo con i carri dell’ultima edizione 2020 – commenta il sindaco Andrea Benini –. Riapriamo, quindi, dopo due anni di blocco per la pandemia, in un anno importante per la città, che festeggia il suo centesimo compleanno. Dal 12 febbraio la prima sfilata e già tutti i rioni sono in movimento con i carristi, le prove vestito, le coreografie. Ma già sabato il primo appuntamento importante alla Fonderia 1, dove sarà possibile vedere i bozzetti degli otto rioni e le belle reginette che li rappresenteranno, oltre alla premiazione del ‘Follostrello’ e la presentazione della canzone che risuonerà per l’edizione 2023. Sarà piacevole vedere Follonica di nuovo in festa e per questo ci tengo a ringraziare il Comitato Carnevale, i volontari dei rioni e tutti coloro che rendono ogni volta possibile la realizzazione di questa bella manifestazione che anima e colora la città ormai da 56 anni“