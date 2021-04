Vaccino: portale aperto da venerdì 30 aprile per gli over 70

Procede la campagna di vaccinazione per gli over 70, ovvero per le persone nate dal 1941 al 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni. E’ in programma l’apertura del portale venerdì 30 aprile prossimo per prenotare la vaccinazione da maggio 2021 senza click day.

La task force regionale, al lavoro per accelerare la vaccinazione delle categorie, ritenute dal Governo prioritarie sulla base dell’età e della patologia, si riunirà domani, martedì 27 aprile, nella sede della presidenza, in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, per limare gli ultimi aspetti organizzativi, finalizzati ad avviare dal prossimo maggio la programmazione mensile delle vaccinazioni, a partire dagli over 70.