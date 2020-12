A Roselle torna il presepe vivente: ecco come assistere alla rappresentazione

La comunità parrocchiale di Roselle propone anche quest’anno il presepe vivente.

Pur nelle difficoltà organizzative legate al rigoroso rispetto delle disposizioni anticovid, la parrocchia non ha voluto però rinunciare ad offrire un segno, che sia di incoraggiamento e di sostegno alla speranza, perché il Natale del Signore viene e viene anche in questo tempo difficile, a rinnovare la consapevolezza che crediamo in un Dio che si chiama Emmanuele: Dio-con-noi.

Il presepe vivente sarà proposto sabato 19 dicembre, alle 17.30, nell’area all’aperto retrostante la chiesa dell’Immacolata a Roselle e di nuovo domenica 20 dicembre alla stessa ora.

“Sarà una rappresentazione statica – spiegano dalla parrocchia –, così da garantire la piena sicurezza dei figuranti e delle persone che interverranno a questo che prima di tutto è un momento di raccoglimento e preghiera. La sacra rappresentazione, infatti, si inserirà nel contesto della Messa prefestiva della quarta di Avvento. Ci saranno anche alcune botteghe di antichi mestieri e naturalmente la capanna della Natività“.

La scena del presepe richiamerà il racconto del primo presepe realizzato da san Francesco, la notte di Natale del 1223 a Greccio, dove il santo di Assisi volle, più che rappresentare, ri-presentare l’evento che ha cambiato la storia. Infatti, volle che all’interno della capanna fosse celebrata la Messa. E così sarà anche a Roselle, riascoltando il racconto di Tommaso da Celano e vivendo insieme la Messa, che sarà presieduta dal parroco don Pier Mosetti. Domenica, invece, la Messa sarà presieduta dal vescovo Rodolfo.

La parrocchia già da giorni sta lavorando per preparare al meglio questo momento. E per facilitare anche la partecipazione ordinata delle persone, attraverso la propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/Parrocchia-Immacolata-Concezione-Roselle-1610549349213265) ha attivato già da giorni un sistema on line di prenotazione alla Messa.

Il sistema è già entrato in funzione a partire da domenica 13 dicembre e sarà attivo anche per poter partecipare alle Messe di sabato 19 e domenica 20, a quella di Natale, la mattina del 25 dicembre. Basterà andare sulla pagina Facebook, cliccare sul link https://roselleparrocchia.wixsite.com/website e accedere alla schermata del sito. A destra basterà premere “prenota”. In alternativa, per chi ha poca dimestichezza con i social e la tecnologia, ci si può prenotare direttamente in Parrocchia.

La prenotazione è personale e non può essere fatta per nucleo familiare.