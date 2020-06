Prenotazioni dei prelievi del sangue tramite e-mail: al via il nuovo servizio in Maremma

Nuova modalità per prenotare il prelievo del sangue. Da oggi, nella provincia di Grosseto, gli esami ematici possono essere prenotati anche tramite posta elettronica, all’indirizzo prenotaprelievo.gr@uslsudest.toscana.it, che va ad aggiungersi alla prenotazione telefonica tramite call center.

All’utente basta inviare una e-mail richiedendo l’appuntamento per il prelievo, con specificato:

nome, cognome;

codice fiscale;

numero della richiesta del medico di famiglia/pediatria di libera scelta/specialista;

Comune dove si preferisce eseguire il prelievo

codice di priorità indicata dal medico sull’impegnativa e quesito diagnostico (Inr, gravidanza, ecc.).

Come già annunciato negli scorsi giorni, l’Asl Toscana sud est ha provveduto quanto prima ad attivare un ulteriore canale per offrire una risposta più adeguata alle necessita di salute dei cittadini di fare gli esami del sangue.

La decisione fa parte di un progetto in divenire di più ampia portata, finalizzato al potenziamento del servizio prenotazione, attuabile a livello aziendale, già in programma e che sarà sviluppato anche alla luce delle difficoltà a contattare il Cup nelle ultime settimane.

Come noto, nella Fase 2, con la graduale ripresa delle attività ordinarie, gli operatori del call center Cup sono stati impegnati a ricontattare tutti i pazienti con prenotazioni di visite rimaste in sospeso prima dell’emergenza sanitaria; contestualmente, il sistema ha ricevuto migliaia di chiamate (circa 8000 in 7 giorni) per prenotazioni di nuove visite, esami e prelievi del sangue, che per il momento non è possibile eseguire tramite il consueto accesso diretto, nel rispetto del distanziamento sociale ancora in vigore per la tutela dei pazienti.

L’Azienda è consapevole dell’attuale situazione e per questo sta mettendo in campo le soluzioni fattibili per ovviare ai disagi recati agli utenti.

Nell’occasione è importante ricordare che per informazioni generali sui servizi Asl è a disposizione l’Ufficio per le relazioni con il pubblico, telefonicamente e all’indirizzo urp.grosseto@uslsudest.toscana.it, e il Punto informazione al numero verde 800.613311. Maggiori dettagli al link https://www.uslsudest.toscana.it/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/urp-grosseto.