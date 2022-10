Vaccini contro il Covid-19: ecco come fare per la quarta dose

La Regione ricorda che per vaccinarsi con la quarta dose contro il Covid-19 (vaccinazione non obbligatoria, ma fortemente raccomandata, soprattutto ad anziani e persone a rischio) basta collegarsi al portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Ci si può anche rivolgere al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta oppure recarsi in una delle farmacie convenzionate.

La quarta dose è raccomandata in particolare per le persone da sessant’anni in su, per chi ne ha meno ma è esposto al rischio di complicanze per patologie concomitanti e preesistenti, per gli operatori sanitari, per gli ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani e per le donne in gravidanza. Gli ospiti delle Rsa che decideranno di vaccinarsi riceveranno il vaccino direttamente nelle strutture.

Tutti gli altri devono prenotarsi sul portale regionale oppure rivolgersi al medico di famiglia o ad una farmacia convenzionata: identici i canali anche per ha da dodici a sessant’anni e non si trova in nessuna condizione particolare.

Un percorso particolare è riservato ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base, a trattamenti farmacologici o perché sottoposte a trapianto di organo solido. Queste persone saranno infatti contattate dai centri di riferimento delle strutture specialistiche delle aziende sanitarie che ne gestiscono il percorso clinico. La vaccinazione sarà effettuata in ospedale, nelle sedi ambulatoriali o nei centri specialistici. Qualora il soggetto sia in cura presso centri specialistici extra regionali o si trovi in altre particolari condizioni può contattare il numero unico regionale 800.556060.

I vaccini utilizzati in Toscana per i richiami sono i cosiddetti bilaventi, ovvero adattati all’ultimo variante omicron 5. Su richiesta si può scegliere anche il vaccino adattato ad omicron 1.