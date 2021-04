Vaccini anti Covid: la Misericordia attiva un servizio per aiutare i cittadini a prenotare

A partire da mercoledì 7 aprile, la Misericordia di Manciano, in collaborazione con il Comune del paese maremmano e la Consulta per il Sociale organizza, nella sede in via Ricasoli n. 19, un punto di assistenza gratuita per la prenotazione dei vaccini anti-Covid sul portale web messo a disposizione dalla Regione Toscana.

Il servizio è rivolto alle persone che hanno difficoltà ad utilizzare i sistemi informatici, che non hanno a disposizione un computer e che non hanno amici o parenti in grado di farlo. Sarà possibile registrare per la prenotazione esclusivamente le persone fragili o estremamente fragili e coloro che rientrano nella fascia di età che sarà indicata di volta in volta nel portale regionale.

Per evitare eventuali assembramenti, è stato predisposto un numero telefonico dedicato, al quale le persone interessate dovranno rivolgersi per prendere un appuntamento dove verrà indicato da un operatore della Misericordia il giorno e l’ora per potersi recare nella sede ed effettuare la prenotazione nel portale della Regione.

Gli interessati dovranno portare obbligatoriamente con sé:

la tessera sanitaria;

eventuale codice di esenzione per le patologie se persone fragili;

dovranno essere in possesso di un telefono cellulare per poter ricevere un sms, con un codice inviato dal sistema regionale, essenziale per completare la prenotazione e ricevere successivamente eventuali comunicazioni da parte della Regione.

La Misericordia ricorda a tutti gli interessati che è necessario sentire il parere del proprio medico curante prima di effettuare la prenotazione del vaccino anti-Covid.

Il numero telefonico da chiamare per richiedere l’appuntamento è 345.4615654, che sarà attivo nei giorni:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00 (per la settimana dopo Pasqua inizia mercoledì 7 aprile);

il sabato dalle 9:00 alle 12:00.

La Misericordia ricorda che il servizio verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e nel rispetto della normativa sulla privacy ed avverte che la prenotazione potrebbe non andare a buon fine perché collegata alle disponibilità dei vaccini, che può cambiare di ora in ora.