Vaccino anti-covid: dalle 18 prenotabile terza dose per 16-17enni e fragili 12-17

Dalle ore 18 di oggi, lunedì 27 dicembre, è possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) la terza dose “booster” (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni, come stabilito dalla circolare del Ministero della salute.

Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) la prenotazione potrà essere fatta dai 12 anni in su, quindi 12-17: per la definizione dei soggetti con elevata fragilità, la circolare ministeriale fa riferimento all’allegato disponibile all’indirizzo https://bit.ly/32lN9T3.