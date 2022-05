Prenotazione vaccini, possibile sempre chiamare il numero verde Asl

L’Asl Toscana sud est informa che, qualora prenotando il vaccino anti Covid-19 sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ , venissero riscontrati problemi o assenza di disponibilità nelle agende, è sempre possibile chiamare il numero verde specifico 800 432525 per verificare eventuali appuntamenti che si sono resi disponibili per disdette intervenute. Il centralino è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14.

L’Azienda ricorda che per fare la quarta dose queste sono le modalità: gli ultraottantenni possono farlo prenotando sul portale oppure dal proprio medico di medicina generale o in farmacia. Gli over 60 fragili (in particolare chi soffre di diabete, malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche e disabili gravi), sempre prenotando sul portale della regione o dal proprio medico di medicina generale.

La quarta dose si può fare quattro mesi dopo la terza dose ma sono esclusi coloro che hanno contratto l’infezione da Sars-CoV-2 dopo la terza dose.