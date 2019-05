Ufficio Anagrafe: al via il servizio di prenotazione telefonica

Dal 1° giugno al Comune di Grosseto sarà possibile effettuare le pratiche anagrafiche su appuntamento.

Sarà possible, infatti, prenotare per le pratiche relative al cambio di residenza, telefonando ai seguenti numeri: 0564/488558, 0564.488592 e 0564.488230, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13.

Si può, inoltre, prenotare un appuntamento anche per pratiche relative alla variazione dei dati anagrafici (come il cambio di nome o cognome, il cambio di cittadinanza, le correzioni del codice fiscale ecc.); in questo caso si potrà chiamare per l’appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13, a questi numeri: 0564.488833, 0564.488546, 0564.488766 e 0564.488886.

In tutti questi casi l’appuntamento potrà essere preso per tutti i giorni e in tutti gli orari di apertura al pubblico degli uffici dei Servizi demografici.

“Il servizio di prenotazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi demografici Giacomo Cerboni – servirà ad evitare file, agevolando l’espletamento delle pratiche e venendo incontro alle esigenze del cittadino, che desidera avvalersi di questa possibilità“.