Vaccino Covid: prenotazione last minute sul portale per la prima dose

Al via la prenotazione ‘last minute’ della prima dose del vaccino contro il Covid sul portale online regionale a partire dalle ore 19 di oggi, lunedì 31 maggio.

Tutte le sere, dalle ore 19 alle 23:59, sarà possibile prenotare i vaccini ancora disponibili nelle 24 ore successive. Con questa nuova modalità aggiuntiva di registrazione sarà possibile prenotare (solo per il giorno seguente) tutti i posti disponibili, che si sono liberati per cancellazioni o per mancata prenotazione.

I posti prenotabili saranno in ogni centro vaccinale (hub) della Toscana e per ciascuna categoria a cui è rivolta attualmente la campagna di vaccinazione. Questo servizio può essere richiesto sia dalle cosiddette ‘riserve’ sia da chiunque abbia già effettuato precedentemente un’altra prenotazione, ma che non abbia ancora ricevuto la prima dose (o deve comunque effettuarla nei 2 giorni successivi).

Per usufruire del ‘last minute’, chi ha già una prenotazione deve inserire lo stesso numero di telefono, utilizzato nella precedente richiesta di prenotazione. La nuova prenotazione ‘last minute’ sostituirà e annullerà così quella precedente, in automatico.

Maturandi e sposi

E’ allo studio da parte del settore Sanità digitale e Innovazione della Regione Toscana, su richiesta del presidente Eugenio Giani, una modalità di prenotazione in via prioritaria, riservata ai maturandi e ai promessi sposi, che devono convolare a nozze.

A breve, per queste due categorie sarà possibile l’opportunità di prenotare e ricevere in tempi rapidi la somministrazione del vaccino, sempre nel rispetto della normativa anti Covid in vigore.

Over 30

Gli over 30, lo ricordiamo, potranno cominciare a prenotare sul portale online regionale la somministrazione del vaccino a partire da domani, martedì primo, a sabato 5 giugno. Si comincia con i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni).

Di seguito si riporta il cronoprogramma delle agende, che apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17, per due classi di età per volta (a partire appunto dal 1982 e 1983) fino a completare l’intera fascia anagrafica dei trentenni.

Agende aperte over 30: