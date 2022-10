“Prenditi cura di te, mamma”: gli alunni della scuola primaria in campo per la prevenzione

Un cuore per ricordare alle loro mamme l’importanza della prevenzione del tumore al seno con un messaggio: “Prenditi cura di te”. Una frase semplice quanto importante.

È quello che gli alunni della scuola primaria “Cimarosa” (Istituto comprensivo Follonica 1), nel mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, hanno donato alle loro mamme. Si tratta di un’iniziativa fatta in collaborazione con l’associazione Insieme In Rosa onlus, grazie alla quale i piccoli studenti hanno lavorato al messaggio d’amore. A questo è stato allegato un depliant informativo sull’importanza di fare prevenzione per il tumore al seno.

Ricordiamo che Insieme in rosa è un’associazione di volontariato che opera sul territorio maremmano per raccogliere, anche attraverso la gestione e l’organizzazione di eventi, fondi da destinare a progetti per la cura e il benessere dell’individuo.