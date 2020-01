Il salame al Morellino conquista l’Olanda: riconoscimento per l’azienda Subissati

Il salame al Morellino di Scansano Docg dell’azienda Subissati di Roccastrada è stato premiato come miglior prodotto tra gli insaccati e le carni alla fiera Bellavita di Amsterdam, dedicata ai prodotti italiani.

E così Riccardo Subissati torna in Maremma con un altro riconoscimento importante decretato da esperti del settore alimentare, tra cui chef e sommelier, arrivato alla fiera Bellavita Expo, B2B per la promozione dei prodotti alimentari italiani all’estero organizzato in nove città del mondo, che da lunedì 13 a mercoledì 15 gennaio ha fatto tappa ad Amsterdam, in Olanda.

Sei i criteri adottati per l’assegnazione del premio: gusto, storia aziendale, packaging e branding, pertinenza del prodotto per il mercato locale, innovazione, eco-sostenibilità. E il salame al Morellino di Scansano Docg di Subissati ha colpito nel segno aggiudicandosi il primo premio. Un grande risultato non solo per l’azienda di Roccastrada, ma anche per tutta la Maremma. Un prodotto nato abbinando la maestria di un artigiano del gusto con la qualità di un vino apprezzato in tutto il mondo, il Morellino di Scansano Docg, è stato valutato come il migliore in una fiera internazionale.

«La gratificazione più grande – racconta Riccardo Subissati – è stata riscontrare in chi ha assaggiato i nostri prodotti il risultato della nostra filosofia aziendale: dico sempre che il salumificio della mia famiglia è profondamente legato al territorio in cui ha sede, la Maremma e Roccastrada in particolare, perché è proprio quella terra che dà il sapore finale ai nostri prodotti. Possiamo contare su un gusto e un profumo dovuti alla stagionatura che rendono differenti i nostri salumi da tutti gli altri insaccati: questo grazie al microclima, tanto che nel nuovo stabilimento, che inaugureremo a breve sempre a Roccastrada, abbiamo voluto che quando possibile si blocchi automaticamente il sistema di areazione e nelle celle dove si trovano i salumi a stagionare arrivi l’aria da fuori. Il risultato finale è un prodotto di alta qualità che mantiene sapori e profumi naturali che raccontano la Maremma. È questo che ci rende particolarmente orgogliosi: riuscire a trasmettere l’unicità della nostra terra a chi non l’ha mai visitata. In tanti durante la fiera vedendo le immagini del nostro luogo di provenienza, riportate anche nell’etichetta che ha una panoramica del borgo di Roccastrada, ci hanno detto che viviamo in un paradiso, ed è proprio così. In molti ci hanno chiesto anche perché non avevamo ancora presentato i nostri salumi in Olanda, e la mia risposta è stata sincera: non ne avevamo avuto il tempo».

E così dopo la Germania, la Svezia, la Danimarca, il Belgio, il Lussemburgo e la Lituania, i salumi Subissati sono anche in Olanda: a fare il primo ordine è stato proprio un maremmano, proprietario del ristorante “La Maremma”, che si trova a Ridderkerk in Olanda, tra Amsterdam e Rotterdam.

«Il caso – ricorda ancora Riccardo Subissati – ha voluto che il primo acquirente olandese fosse un ristoratore di origini orbetellane. Il suo locale porta il nome della terra da cui provengono i nostri salumi».

Il salumificio Subissati è stato fondato nel 1963 da Giancarlo, poi la gestione è passata al figlio Riccardo che la tramanderà alle figlie Irene ed Elisa. In azienda lavora anche la loro mamma Claudia. Un’impresa familiare che negli anni è riuscita a conquistare quote di mercato all’estero puntando sulla tradizione e sulla qualità.