“Premio Sem Benelli”: la commedia “Quando il gatto non c’è…” al Teatro dei Concordi

Sarà una commedia brillante di Johnnie Mortimer e Brian Cooke, dal titolo “Quando il gatto non c’è…“, la prossima protagonista della rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli‘ al Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada.

L’appuntamento è per sabato 9 novembre, alle 21, con l’adattamento del testo originale proposto dalla compagnia “Ramaiolo in scena” di Imperia, fra le cinque compagnie amatoriali in gara per conquistare i premi per la migliore rappresentazione, la migliore attrice e il miglior attore della rassegna. I tre riconoscimenti saranno assegnati sulla base del giudizio della giuria presente a ogni spettacolo e consegnati nel corso della serata di premiazione della rassegna, in programma sabato 30 novembre insieme a una performance fuori concorso.

Informazioni

La rassegna stabile di teatro amatoriale ‘Premio Sem Benelli’ è organizzata dal Comune di Roccastrada e dalla Compagnia Instabile dei Dintorni con la collaborazione del Coeso, Società della Salute dell’area socio sanitaria grossetana. I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati la sera stessa dello spettacolo, dalle 17.30 alle 19 e dalle 20.30, oppure contattando i numeri 339.003489 (Ezio); 320.143053 (Mariano); 320.5642070 (Loretta) e 389.5249091 (Susanna). E’ previsto soltanto il posto unico al costo di 8 euro.