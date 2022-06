Il Premio “Scriabin” parla russo: il vincitore è Mikhail Kambarov

Il Premio internazionale pianistico “Scriabin” torna ad avere un vincitore assoluto nell’albo d’oro: dopo la mancata assegnazione del primo premio decretata nella passata edizione, quest’anno la giuria internazionale presieduta dal direttore artistico Antonio Di Cristofano ha individuato un pianista meritevole dell’alloro più prestigioso fra i tre finalisti.

È il russo Mikhail Kambarov (nella foto in alto con Antonio Di Cristofano), 21 anni, che ha incantato i giurati con la sua esecuzione del Concerto in Fa diesis minore op.20 di Scriabin, accompagnato dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Amaury du Closel nel corso della serata finale andata in scena al Teatro degli Industri.

A testimonianza dell’alto livello del concorso, gli altri due finalisti si sono meritati un ex aequo al secondo posto: Arsenii Lanin (19 anni, Russia, sempre con il Concerto in Fa diesis minore op.20 di Scriabin) e Junlin Wu (24 anni, Cina, con il Concerto n. 1 in Si bemolle minore op.23 di Cajkovskij).

A Kambarov una borsa di studio di 8.000 euro con targa, diploma e una serie di concerti (offerto dal Rotary Club e dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi); mentre a Lanin e Wu una borsa di studio di 2.250 euro con targa e diploma (riconoscimenti offerti dalla famiglia Giordano in ricordo di Nicola Giordano e da Fondazione Grosseto Cultura). Il premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Scriabin (una borsa di studio di 1.000 euro con diploma, offerto da Fondazione Grosseto Cultura) e il premio speciale del pubblico (una borsa di studio di 500 euro con diploma, offerto da Santa Cucchi e dedicato a Piero Gatti) sono stati assegnati a Junlin Wu.

Nel concorso riservato ai giovanissimi – “Scriabin Junior International Piano Competition” – primo premio a Tamara Mertens (14 anni, Germania), cui va una borsa di studio di 1.500 euro con targa, diploma e concerti (offerti dall’Agenzia Generali di Maurizio Marraccini); non assegnato il secondo premio, mentre per il terzo premio è stato decretato un ex aequo tra le pianiste italiane Patrizia Amane Di Lella (12 anni) e Emma Guercio (12 anni), che prevede una borsa di studio di 750 euro con targa e diploma (offerti dalla famiglia Pepi, de “Gli Attortellati”, e da Antonio Di Cristofano).

La giuria internazionale, presieduta dal direttore artistico del Premio Scriabin, Antonio Di Cristofano, era interamente composta da ex vincitori: Antonio Chen Guang (Cina), Alexey Chernov (Russia), Gala Chistiakova (Russia), Mariya Kim (Ucraina), Evgeny Konnov (Uzbekistan), Roberto Plano (Italia), Luca Rasca (Italia) e Cunmo Yin (Cina).

Il Premio pianistico internazionale “Scriabin” – che celebrerà nel 2023 l’edizione numero 25 – è promosso e organizzato dall’associazione musicale Scriabin con Fondazione Grosseto Cultura, il Comune di Grosseto, i Teatri di Grosseto, l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, con il sostegno di Rotary Club, Fondazione Rotariana “Carlo Berliri Zoppi”, Solbat, agenzia Generali di Maurizio Marraccini, Fazioli, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca Tema, Banca Mediolanum Grosseto, Bricolarge, Aurelia Antica Shopping Center, Hotel Granduca, ristorante “Gli Attortellati”, Semar, Tv9 (media partner), PuntoZip (media partner) e Centro culturale russo (media partner).