Cento anni dalla morte di Renato Fucini: in arrivo un’edizione speciale del premio dedicato al poeta

Il 25 febbraio 1921 a Empoli si spengeva Renato Fucini, poeta e scrittore toscano noto con lo pseudonimo di Neri Tanfucio, nato a Monterotondo Marittimo l’8 aprile del 1843. Era figlio di Giovanna Nardi e David Fucini, un medico della commissione governativa delle fabbriche malariche.

Fucini esordì come poeta nel 1872, con la pubblicazione dei “Cento sonetti in vernacolo pisano”, a cui seguirono “Cinquanta nuovi sonetti”, fino alla scrittura dei popolari racconti “Le veglie di Neri” e “All’aria aperta”, ambientate prevalentemente in Maremma e dedicate ad avvenimenti e personaggi tipici del mondo rurale. Fucini scrisse anche un reportage giornalistico nel 1878, “Napoli a occhio nudo”, e i volumi di ricordi “Acqua passata” e Foglie al vento”, usciti postumi nel 1921, ottenendo nel corso della sua vita onorificenze e riconoscimenti da parte della critica contemporanea. Fu anche Accademico della Crusca.

Monterotondo Marittimo, il comune che ha dato i natali al poeta, ed è la sede del prestigioso premio nazionale “Renato Fucini”, quest’anno si prepara ad una edizione speciale.

“Renato Fucini, grazie alle sue opere, è il simbolo di una delle visioni della Maremma più diffuse a livello nazionale – spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –. Il premio letterario promosso e organizzato dal Comune di Monterotondo Marittimo e dal Dipartimento di Filologia e Critica dell’Università di Siena, in collaborazione con la pro loco, nasce in memoria del nostro illustre concittadino, con l’obiettivo di valorizzare le due forme letterarie da lui predilette: il racconto e il sonetto. Edizione dopo edizione, le opere in concorso hanno messo evidenza la grande ricchezza della produzione narrativa e poetica italiana, con la partecipazione di scrittori affermati e giovani autori emergenti. Il 2021 per il premio sarà un anno molto importante a cui teniamo particolarmente, poiché ricade la ricorrenza dei 100 anni dalla morte di Renato Fucini. Per questo il Comune si è già messo al lavoro per garantire un’edizione speciale. Il bando per partecipare sarà pubblicato nei prossimi mesi sul sito del premio, al link www.premiorenatofucini.it“.