Premio letterario “Mariella Gennai”: ecco gli studenti vincitori di questa edizione

Si svolgerà sabato 4 giugno, alle 17, a Massa Marittima, nel Palazzo dell’Abbondanza, la premiazione della diciassettesima edizione del premio letterario “Mariella Gennai, i giovani, la cultura, il futuro”, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado delle province di Grosseto e Livorno e alla casa circondariale massetana, per la quale è previsto un premio speciale.

Il premio “Mariella Gennai” è promosso dal Comune di Massa Marittima, assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione con la Commissione comunale per le pari opportunità. Nato per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale, il premio si pone l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sulle tematiche proposte edizione dopo edizione.

Intanto, in attesa della giornata conclusiva, sono stati decretati i vincitori e i segnalati.

Questi i loro nomi.

I vincitori delle scuole elementari: Noemi Giannini, “Cara bambina ucraina…”, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”, sede di Prata; Cosimo Sammartino, “Un viaggio inaspettato”, Comprensivo Grosseto 5; Hiba Hakkaoui, “Ciao caro diario”, Comprensivo Grosseto 5.

I segnalati delle scuole elementari: Bianca Bertini, “Il paese delle lacrime è così misterioso”, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”, sede di Prata; Mario Napolitano, “Un tesoro prezioso” Comprensivo Grosseto 5; Elia Govi, “Lo Sport”, Istituto comprensivo “Marconi” di Venturina – Campiglia.

I vincitori delle scuole medie: Claudio Andrea Masini, “Zio Andrea”, scuola media “Andrea Guardi” di Piombino; Emma Fabbrucci, “L’essenza delle parole”, Comprensivo Grosseto 5; Agnese Sumin, “La signora felicità arriva solo in estate”, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima.

I segnalati delle scuole medie: Bianca Bongini, “Maneskin dappertutto!!!”, Istituto comprensivo “Falcone- Borsellino” di Scarlino Scalo; Amanda Barberini, “Perdere il filo dell’amicizia”, Istituto comprensivo “G. Gozzano” di Roccastrada; Alessandro Bonelli, “L’adolescenza”, Istituto comprensivo di Roccastrada; Clara Conti, “Un fiore dall’altra parte del filo spinato”, Istituto comprensivo “G. Gozzano” di Roccastrada; Vanessa Russo, “Sembra difficile ma non lo è”, Istituto comprensivo “A. Guardi” di Piombino.

I vincitori delle scuole superiori: Igor Tempera, “La felicità è un mare lontano”, Isis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima; Giulia Masini, “L’importanza di ricordare”, Isis Bernardino Lotti di Massa Marittima; Sydney Bartolini, “Caroline”, Istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima.

I segnalati delle scuole superiori: Ginevra Ferrari, “Panta rei”, Isis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima; Arianna Arzilli, “Il valore della memoria”, Itis “Lotti” di Massa Marittima.

Il vincitore della casa circondariale di Massa Marittima: Thomas Casali, “Famiglia”.