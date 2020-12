Torna il premio letterario dedicato a Mariella Gennai: ecco come partecipare

La presidente della Commissione pari opportunità e l’assessore del Comune di Massa Marittima Ambra Fontani e Grazia Gucci aprono anche quest’anno un premio tutto dedicato ai giovani studenti, ai loro pensieri e alla capacità di esprimerli con i propri scritti, intitolato a Mariella Gennai.

Al fine di proseguire la sua azione in vita, di grande attenzione e apertura verso il mondo della scuola e la formazione culturale dei ragazzi, per il sedicesimo anno il Comune dà il via al premio che quest’anno avrà tre tematiche fra cui gli autori potranno scegliere: il tema libero; quello dedicato a Norma Parenti, nell’anno in cui ricorre il centesimo anniversario dalla sua nascita, dal titolo “Norma Parenti: una donna di 23 anni che non esitò a sacrificare la propria vita per difendere la libertà e la democrazia, valori in cui credeva fermamente”; infine, la terza opzione “L’essenziale è invisibile agli occhi. Addio – disse la volpe -. Ecco il mio segreto. E’ molto semplice non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” da “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint Exupery.

Il concorso, promosso dal Comune e dalla Commissione pari opportunità di Massa Marittima, è come sempre aperto ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori della provincia di Grosseto, agli ospiti della casa circondariale di Massa Marittima e per la prima volta anche agli studenti del Polo universitario grossetano.

Tutti gli interessati a partecipare dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, un plico consegnato a mano, a mezzo posta o tramite corriere contenente: in una busta il proprio elaborato in sette copie anonime stampate fronte, in cui l’autore indica il tipo di elaborato (breve saggio, articolo di giornale, diario o racconto) e una busta sigillata contenente un’ulteriore copia dello scritto firmata e stampata fronte retro con aggiunta la scheda allegata al bando, debitamente compilata. Gli elaborati saranno poi valutati da una giuria espressamente nominata che sceglierà undici vincitori così suddivisi: tre designati per ognuno dei tre ordini scolastici, uno speciale per chi vincerà fra i partecipanti della casa circondariale di Massa Marittima e, novità di quest’anno, un premio che andrà ad uno dei partecipanti degli studenti iscritti al Polo universitario grossetano.

“Il Comune di Massa Marittima con questo premio rispecchia e rende attuale il pensiero di Mariella Gennai – commenta Gabriella Papponi Morelli, presidente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Polo universitario – sulle politiche della formazione e dell’educazione rivolte alle giovani generazioni, e non solo. Tante volte, con Mariella abbiamo riflettuto sulla necessità di attivare percorsi capaci di attraversare l’intera vicenda scolastica di uno studente per aiutare i giovani a scoprire quei valori che ci rendono protagonisti di una cittadinanza attiva, per proseguire poi con una formazione permanente che è diritto di ogni cittadino per tutto l’arco della vita. Per questo siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione quest’anno anche del mondo dell’istruzione universitaria, alla cui presenza a Grosseto Mariella dette fra l’altro un decisivo impulso. Grazie al premio letterario a lei intitolato, ne ricordiamo l’esempio fatto di generoso impegno nella politica e nella cultura“.

Agli autori andrà una somma di 100 euro da spendere in acquisto di libri, materiale informatico o per le arti, mentre all’Istituto di appartenenza andrà la somma di 150 euro.

La cerimonia di premiazione, che avrà come ad ogni edizione un testimonial d’eccezione, è prevista per sabato 5 giugno 2021 alle 16.30 nel Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima.

Il bando integrale è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale www.comune.massamarittima.gr.it, all’interno della sezione appositamente dedicata o potrà essere richiesto all’Ufficio segreteria, al primo piano del palazzo comunale.

Per ulteriori informazioni: e-mail premio.mariellagennai@comune.massamarittima.gr.it o numero di telefono 0566.906284.

Per tutti gli aggiornamenti e le novità sul premio l’invito è quello di mettere “Mi piace” alla pagina Facebook Premiomariellagennai.