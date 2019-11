Premio “Fucini”: cerimonia conclusiva al teatro comunale di Monterotondo Marittimo

È arrivato il giorno della premiazione: sabato 30 novembre, alle 17.30, al teatro comunale di Monterotondo Marittimo, si terrà la cerimonia conclusiva del premio letterario nazionale “Renato Fucini”, giunto quest’anno alla nona edizione. Saranno presenti i vincitori e i membri della giuria del premio. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

La cerimonia aprirà con il teatro dei bambini delle scuole, a cura di Officine Papage. Interverranno, inoltre, il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine; la presidente della giuria del premio, Natascia Tonelli, del Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena; Letizia Muratori, vincitrice del premio per la sezione racconti, con il volume “Spifferi”, edizioni La Nave di Teseo; Daniele Lo Cascio, autore del sonetto “Sbarchi”, che ha vinto la sezione sonetti del premio; Paola Mini, autrice della poesia selezionata on line dai lettori “Siena Pensaci”.

Il premio letterario “Renato Fucini” è promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Monterotondo Marittimo, in collaborazione con il Dipartimento di linguistica dell’Università di Siena, con l’obiettivo di valorizzare due forme espressive della letteratura, il racconto e il sonetto, in ricordo di Renato Fucini nativo di Monterotondo Marittimo. I partecipanti alle due sezioni quest’anno sono stati moltissimi: 117 volumi per le raccolte di racconti editi e 109 opere poetiche per i sonetti inediti, a conferma della ricchezza della produzione narrativa e poetica italiana. Tantissimi anche i voti on line: tutte le opere in concorso sono state pubblicate sul sito del premio e questo è stato un invito alla lettura molto apprezzato, come dimostrato le migliaia di voti registrati sul portale.

“La nona edizione del premio, della cui giuria mi onoro di essere presidente – commenta la professoressa Natascia Tonelli –, è stata affollatissima di invii e ci consegna un panorama assai vivace e ricco della narrativa breve italiana, per la quale in questi ultimi anni sono sorte varie case editrici specializzate: tanto che la giuria ha deciso una menzione speciale, per la qualità e per le scelte di Racconti edizioni. Letizia Muratori (‘La nave di Teseo’), vincitrice del premio sezione racconti, con i suoi ‘Spifferi’ ha portato una ventata di freschezza nell’arte del racconto fantastico della tradizione ottocentesca, a nostro parere contribuendo a rivitalizzare il genere del racconto breve contemporaneo. E il sonetto vincitore, ‘Sbarchi’, di Daniele Lo Cascio, testimonia la capacità del sonetto, il metro preferito da Fucini, di saper creare un dialogo fra la nostra realtà quotidiana e le forme alte della tradizione“.