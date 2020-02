Prime premiazioni al Carnevaletto da 3 soldi: elezione della Reginetta e delle maschere più belle

Domenica 23 febbraio a Orbetello giornata dedicata all’arte e al divertimento con il Carnevaletto da 3 soldi che, oltre a riproporre lo spettacolo dei carri, eleggerà la sua Reginetta 2020. Sono inoltre previste l’inaugurazione della mostra “Un mondo di plastica: le maschere raccontano la Terra” e la premiazione delle maschere e dei gruppi, che si terranno in due momenti diversi della giornata.

Si parte alle 11, nella sala ex Frontone di piazza della Repubblica, dove si terrà l’inaugurazione della mostra “Un mondo di plastica: le maschere raccontano la Terra”, promossa dal Carnevaletto da 3 soldi e realizzata con le opere dei ragazzi delle scuole del territorio, del Fenicottero Rosa, degli ospiti del centro anziani di Orbetello e dei ragazzi del centro Mare.

Alle 14.30 avrà inizio lo spettacolo di carri e maschere che sfileranno per la principale via del centro storico di Orbetello, Corso Italia, riproponendo allegria, musica e colori, al termine della quale, intorno alle 18.30, si terrà l’elezione della Reginetta 2020 e la premiazione dei gruppi mascherati.

Una domenica molto importante, quindi, in quanto sarà presente il secondo gruppo di giurati, tra esperti tecnici e rappresentanti dei Comuni del sud della provincia, chiamati non solo a votare le reginette, ma anche a esaminare i carri allegorici, determinando l’assegnazione del Carrissimo 2020, che sarà proclamato il 29 febbraio, al termine della sfilata gratuita in notturna.

A contendersi il titolo di Reginetta del Carnevaletto da 3 soldi 2020 sono Andrea Cardinale, che rappresenta i colori di Albinia, Madalina Dolhescu, sovrana di Fonteblanda, Sofia Collantoni che indossa i colori rosso/blu del rione Neghelli, Lara Goracci, reginetta di Orbetello centro, e la sovrana del rione Stazione, Caterina Speciale.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito per i ragazzi fino a 14 anni, mentre per gli adulti il biglietto è 5 euro.