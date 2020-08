Follonica: premiazioni ufficiali del Carnevale 2020 nella sala del consiglio comunale

L’Associazione Carnevale Follonica ha ufficialmente concluso l’edizione 2020 con la premiazione dei collaboratori, delle reginette e del concorso “Vetrine vestite a Carnevale”, andata in scena nella sala consiliare del Comune di Follonica alla presenza del commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

Nelle scorse edizioni il tradizionale appuntamento con le premiazioni era programmato al termine delle sfilate di febbraio e rappresentava la chiusura ideale della manifestazione, ma per questa edizione, causa le note criticità imposte dal Covid-19, l’associazione non ha potuto organizzare nelle tempistiche tradizionali la cerimonia, rimandando così l’evento alla fine dell’estate.

“Purtroppo quest’anno non abbiamo potuto organizzare la festa e la tradizionale cena che concludeva il Carnevale – ha spiegato Mario Buoncristiani, delegato dell’associazione – poichè anche noi abbiamo subito gli eventi legati al Covid-19 annullando la sfilata estiva; per l’edizione invernale del 2021 ci siamo riservati una decisione entro il 30 settembre, anche se gli ultimi dati non sono purtroppo molto positivi“.

“Siamo riusciti a chiudere comunque l’edizione invernale del Carnevale – ha dichiarato il commissario Tortorella – e da parte mia e del Comune di Follonica arriva il ringraziamento a tutti i rioni e a tutti i volontari perché tutto ciò che sta dietro al Carnevale fa parte della cultura e della tradizione di questa città, è una delle manifestazioni che, insieme alle altre, rende Follonica un luogo vivace, con grandi capacità e potenzialità. Siate orgogliosi di essere follonichesi e del vostro Carnevale“.

Il concorso delle vetrine vestite a carnevale, organizzato dalla fondazione Noi del Golfo, dalla Pro Loco e dal centro commerciale La dolce vita ha visto la partecipazione di oltre quaranta commercianti e la vittoria è andata al bar Ramazzotti, in viale Italia a Pratoranieri, mentre secondo si è classificato Free Time, in via Matteotti, in Zona Nuova, e terzo l’Ottica Biagi in via Roma, zona centro .

Sono state premiate anche le prime due reginette dell’edizione 2020, la vincitrice Arianna Toth del rione 167 Campi Alti al Mare e la seconda classificata, Janine Trombi, del rione Chiesa.

Un riconoscimento è andato anche a Re Carnevale, Lorenzo Biagi, e all’Aps Burraco Follonica che ha organizzato il tradizionale torneo in collaborazione con l’Aps Burraco La Pineta ed il centro Auser I tre saggi; infine, targhe ricordo sono state consegnate agli otto rioni, ai trattoristi fondamentali nella loro opera per la riuscita del Carnevale, ed al commissario Tortorella per la collaborazione prestata durante la manifestazione.