La Misericordia celebra la sua patrona: premiati i volontari della Confraternita

Ha celebrato la patrona, Beata Maria Maddalena dell’Incarnazione, al secolo suor Caterina Sordini, la Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, con una bellissima festa che ha avuto come filo conduttore, venerdì 29 novembre, quello di ringraziare i volontari e quanti, nei modi più disparati, aiutano l’associazione.

Ed a sua volta, la Misericordia è stata omaggiata da tanti ospiti che sono venuti anche da fuori per far sentire la loro vicinanza e gratitudine. Alla Messa, concelebrata nella chiesa patronale dal vescovo Giuseppe Roncari e dai sacerdoti don Sandro Lusini, don Gino Governi, don Antonio Metrano e don Antonio Scolesi, è intervenuto, quale ospite d’onore, il dottor Giuseppe Panzardi, direttore della Centrale operativa del 118 Siena-Grosseto e tante autorità locali.

Tra queste, il sindaco di Monte Argentario, il comandante della Polizia Municipale, il capobanda della banda comunale ‘Ivo Baffigi’, gli assessori Settimo Zolesi e Gianluca Gozzo. E poi la famiglia di Franco Noè Landini, il santostefanese che sta facendo apprezzare l’Argentario negli Stati Uniti e che ha donato un contributo alla Confraternita per l’acquisto della seggiolina motorizzata sali-scale e per altre attrezzature.

Presenti inoltre, per il coordinamento delle Misericordie grossetane, la vicepresidente Grazia Raffi ed i confratelli Patrizia Gallorini e Roberto Fenili, oltre alle delegazioni delle Misericordie di Albinia, Roccastrada, Arcidosso e Buriano.

Moltissimi i volontari locali con le loro famiglie. Ed a proposito di gratitudine nei loro confronti, la Confraternita ha premiato con una medaglia quanti prestano servizio da dieci anni: Luigi Olivari, Piero Picchianti, Giovani Brugi, Massimiliano Fois, Aleandro Vespasiani, Davide Corsini, Angelo Scuotto e Stefania De Pirro. Doppio l’impegno per Claudio Apicella, che ha raggiunto i 20 anni con la divisa giallo blu.

L’auspicio, adesso, è che questi ragazzi siano un esempio per i volontari che verranno, in primis quelli che si iscriveranno al corso in fase di allestimento.