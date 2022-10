Il Comune premia gli studenti più meritevoli: tutti i nomi

L’amministrazione capalbiese ieri pomeriggio, giovedì 13 ottobre, ha premiato gli undici studenti più meritevoli del territorio, ovvero coloro che sono stati promossi all’esame di terza media con voti dal 9 al 10 e lode.

“Siamo particolarmente orgogliosi – commenta la Giunta Chelini – del proseguimento della tradizione annuale della premiazione dei nostri giovani. L’iniziativa, promossa dalla Giunta Bianciardi nel 2019, mira a valorizzare gli studenti che, soprattutto negli ultimi due anni, hanno vissuto un periodo scolastico particolarmente difficile con la didattica a distanza e le normative anti-contagio”.

Gli studenti hanno ricevuto, inoltre, un buono da spendere in libri e materiale scolastico nelle cartolibrerie Murri e Petti, all’interno del territorio comunale. “I fondi – conclude la Giunta Chelini –, utilizzati per premiare il grande impegno dei nostri ragazzi, provengono dalle donazioni volontarie dei cittadini in ricordo di Settimio Bianciardi“.

Ecco i nominativi degli studenti premiati: Francesca Valeria Casola, Vittoria Fedele, Leonardo Adami, Andrea Angelucci, Martina Bellagamba, Sara Giovani, Elisa Danei, Lorenzo Del Vecchio, Melissa Gabelli, Ludovica Melatti Versari e Sara Petti.