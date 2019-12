Giornata di festa per Banca Tema: premiati i soci e gli studenti più meritevoli

Ieri pomeriggio è stato inaugurato dai vertici di Banca Tema, alla presenza di Monsignor Franco Cencioni, il presepe che ormai da anni viene allestito nell’atrio della banca in corso Carducci, insieme con un maestoso albero di Natale.

Negli orari di apertura della Banca e nei sabati 14 e 21 dicembre il presepe potrà essere visitato con ingresso libero.

Il pomeriggio è proseguito al Teatro degli Industri con lo spettacolo “Christmas Tango”, sotto la direzione artistica del maestro Massimiliano Tonsini.

Si è quindi passati alle premiazioni dei soci e figli di soci che si sono distinti per meriti di studio. A tutti i premiati è stata consegnata una pergamena in ricordo dell’evento e un riconoscimento in denaro.

Di seguito l’elenco dei premiati.

Chiara Angeli Laurea in Chimica e tecnologia Marta Benvenuti Laurea in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa Jacopo Bicocchi Laurea in fisioterapia Gloria Bisconti Laurea in Scienze dell’economia e gestione aziendale Stefano Campagna Laurea in Storia e civiltà Ilaria Comandi Laurea in Psicologia clinica e della salute Caterina Di Meglio Laurea in Farmacia Elena Grazioli Laurea in Marketing Benedetta Lembetti Diploma di Liceo scientifico Davide Mansour Laurea in Medicina e chirurgia Giulia Melani Diploma Perito in amministrazione, finanza e marketing Caterina Morandini Laurea in Danza contemporanea Marco Nicosia Laurea in Ingegneria civile Martina Palmaverdi Diploma di Liceo scientifico Giulia Palombo Laurea in Economia aziendale Lucia Pezzi Diploma di Liceo scientifico Aurora Ricci Laurea in Tecniche della prevenzione Giulia Rinaldi Laurea in Lingue e culture moderne Marianna Riva Laurea in Medicina e chirurgia Marco Rossi Laurea in Ingegneria civile Valeria Santella Diploma di Liceo delle scienze umane Silvia Stefani Laurea in Matematica Arianna Zucconelli Diploma di Liceo musicale

Il direttore generale Fabio Becherini ha ringraziato tutti i giovani premiati ricordando come la banca sia in grado di accompagnare i propri soci in tutto il percorso di studio con appositi finanziamenti per libri e materiale didattico per arrivare poi, con questi riconoscimenti, a gioire insieme per gli ottimi risultati conseguiti. L’augurio è che siano sempre di più i giovani meritevoli che portino a fondo i loro percorsi di studi per poi proiettarsi in un mondo del lavoro che, proprio perché sempre più selettivo, richiede elevate professionalità e competenze.

Infine, è stato conferito un riconoscimento a due soci che si sono particolarmente distinti.

Al socio Carlo Graziosi per l’impegno e la dedizione dimostrati nel proprio percorso di studi e di vita e per la capacità di portare a termine i propri progetti con successo e determinazione, visto che ha conseguito da ultraottuagenario il secondo diploma.

A Filippo Chiarello per i successi conseguiti in ambito scientifico e per l’esemplare capacità di utilizzare l’Intelligenza artificiale per sviluppare prodotti innovativi a beneficio delle aziende e della comunità.

Il presidente Valter Vincio ha rivolto un caloroso augurio per un sereno Natale e un buon nuovo anno sottolineando come sia preziosa la presenza di Banca Tema come motore di aggregazione e coesione sociale.

Al termine, un brindisi augurale con i soci in occasione delle imminenti festività natalizie.