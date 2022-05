Didacta: studenti del Polo tecnologico premiati per il concorso dedicato all’Europa

Il Polo tecnologico “Manetti Porciatti” di Grosseto premiato a Didacta Italia a Firenze per aver partecipato al concorso “Futuro dell’Europa visto dai giovani nell’anno europeo a loro dedicato”.

I ragazzi della 5^ A Meccanica, Meccatronica ed Energia hanno partecipato proponendo un video che racchiudeva i momenti salienti dell’esperienza di Pcto svolta a La Coruna la scorsa estate.

A ritirare il premio presso lo stand della Regione Toscan,a allestito presso Didacta Italia nei locali della Fortezza da Basso, erano presenti gli studenti Daniele Chiaramonti e Guglielmo Forci, accompagnati dalla professoressa Teresa Cimino. La premiazione è avvenuta alla presenza dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini e di Roberto Curtolo, dirigente dell’Ufficio III Usr Toscana.

“L’obiettivo del progetto al quale abbiamo partecipato – spiega la professoressa Cimino – era quello di valorizzare le capacità tecnico professionali degli studenti che frequentano istituti come il nostro, mediante la realizzazione di un video in HD, della durata massima di 3 minuti, in cui fosse inclusa la presenza e la partecipazione attiva degli allievi, attinente un argomento a nostro dire molto attuale quale il futuro dell’Europa attraverso i loro occhi. Siamo contenti per questo riconoscimento perché il lavoro confezionato è stato giudicato all’altezza del tema”.

Anche il dirigente scolastico Claudio Simoni gonfia il petto orgoglioso per le tante attività nelle quali si sono cimentati i suoi studenti e hanno raccolto consensi e riconoscimenti. “Ogni settimana emergiamo in un ambito – commenta – ed in contesti diversi, a testimonianza del fatto che i nostri ragazzi, accanto a spiccate capacità tecnico scientifiche e professionali ampiamente riconosciute, hanno acquisito elevate competenze trasversali, frutto del loro impegno ma anche del lavoro dei nostri docenti. Complimenti alla classe quinta AM per il premio che la Regione ha assegnato”.