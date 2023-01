L’orgoglio dell’Isola del Giglio per i bambini della danza: il sindaco li premia

Una targa “Menzione speciale” del Comune consegnata ai bambini che si sono distinti nella terza edizione del World Dance Competition tenutosi a Montecatini Terme nelle giornate dall’8 al 10 dicembre dello scorso anno. Una targa personale ed un certificato di partecipazione assegnati oggi dal sindaco Sergio Ortelli e dall’assessore Walter Rossi, nela scuola elementare di Giglio Castello, in un’emozionante cerimonia di conferimento, presenti anche i bambini delle classi della primaria.

I bambini dell’associazione società Bimbinfitness, diretta da Sarah De Venuto e da Miranda Pastorelli, anch’esse omaggiate da una targa di riconoscimento per il lavoro svolto nello scorso dicembre quando sono stati protagonisti della danza internazionale, vincendo alcuni premi che rendono onore al buon livello di insegnamento.

“L’incontro di oggi è stato un momento importante e di grande emozione – sostiene il sindaco Sergio Ortelli -. Da un lato c’è il valore della nostra scuola, presidio di studio e di cultura per noi fondamentale, dall’altro c’è l’attività sportiva e ricreativa che offre opportunità ai nostri bambini che possono crescere anche dal confronto con gli altri protagonisti del mondo della danza, dimostrando tutto il loro valore. Vivere su un’isola non rappresenta e non deve rappresentare un limite per il raggiungimento di traguardi di prestigio, come qualcuno, superficialmente, potrebbe credere”.

Un fiore all’occhiello per l’Isola del Giglio che il sindaco Ortelli e l’intera amministrazione hanno voluto celebrare ufficialmente.

“Per noi gigliesi – sostiene Ortelli – qualsiasi traguardo raggiunto da un nostro concittadino è motivo di orgoglio. Da noi non vige il detto ‘nemo propheta in patria’, ma chiunque partecipi ad un evento o si distingue nelle sue attività sa che è sostenuto dall’intera isola. Per questo siamo felici, come amministrazione comunale, di celebrare i nostri bambini, cioè il nostro futuro, consegnando loro una targa. Ma dobbiamo ringraziare soprattutto i genitori che si sono impegnati in questo percorso di formazione sportiva e culturale”.

Gli atleti gigliesi hanno infatti brillato nella manifestazione internazionale di danza aggiudicandosi tre primi posti e un secondo nella competizione dedicata alle squadre. Sono saliti sul gradino più alto del podio nel promozionale di danza classica “Cappuccetto Rosso”, nella categoria fantasy youth “Pigiama party” e nella categoria danza classica youth “Les petites fleurs”. Seconda piazza invece nella categoria danza classica youth “Scherzi in cucina”.

Questi i protagonisti celebrati dal Comune di Isola del Giglio: Brenda Stefanini, Elisabetta Galeotti, Ademi Abdukodirova, Armonda Shlivova, Elisa Li Vecchi, Irina Maria Moise, Aurora Mazzoni, Anita Anichini, Brando Anichini, Gioia Stagno, Elettra Godaj, Sofia Bartoletti, Filippo Pulci e, non ultime, l’insegnante Miranda Pastorelli e la presidente Sarah De Venuto alle quali il Sindaco ha rivolto un ringraziamento speciale di tutta l’isola.