Atto finale per Il Salmastro: la premiazione del concorso nel chiostro del teatro

Continuano gli appuntamenti con ‘In Chiostro‘, la rassegna di teatro, letteratura, canti, curata dalla Piccola compagnia instabile del Teatro Off di Follonica, in collaborazione con Lorenza Baudo e il premio letterario Il Salmastro, che si svolge nel mese di luglio nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Sabato 13 luglio va in scena la cerimonia di premiazione del concorso letterario Il Salmastro 2019, organizzato dall’associazione omonima oramai da 8 anni consecutivi.

“Mi chiamo Eva e questa è la mia storia”: il leitmotiv di questa edizione è l’io narrante e i racconti brevi dovevano essere incentrati sulle storie in prima persona, vere o fantastiche che siano.

«Le parole di tutti, senza barriere di genere, raccontano una donna: Eva – spiegano gli organizzatori –. Eva è una bambina, un’artista, un’anziana, una studentessa, una puttana, una casalinga. È una donna di potere, una schiava, una codarda. Eva è una storia di rivincita, una storia di sofferenza, una storia di crudeltà, di vittoria, di resa».

Sabato 13 luglio, alle 21.30, nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda saranno svelati i vincitori dell’edizione 2019 durante una cerimonia, alla quale parteciperanno tanti ospiti.

Sarà inoltre assegnato il premio Salmastro Junior, che ha visto la partecipazione degli studenti della scuola media “L. Pacioli” di Follonica.

Collaborano al progetto il collettivo fotografico Civico 64, la Piccola compagnia instabile e Federico Stefanelli; la serata sarà presentata dal presidente dell’associazione Il Salmastro, Lucia Stanzani, che porta avanti il progetto culturale da anni ricevendo adesioni da tutta Italia.

L’apertura della cerimonia è prevista alle 20 con l’aperitivo, che vedrà la partecipazione della casa editrice “96 Rue-de-la-fontaine”, mentre alle 21.30 inizierà la serata vera e propria.

L’ingresso è gratuito.