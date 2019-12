Clorofilla film festival: tutti i premiati dell’edizione 2019

Si è chiuso nei giorni scorsi, allo Spazio Alfieri di Firenze, il Clorofilla film festival.

Dopo oltre 50 serate tra maggio e novembre in 11 località con proiezioni, presentazioni di libri, spettacoli al tramonto e un corso sui grandi registi tenuto da Giovanni Bogani, il festival di cinema promosso da Legambiente ha chiuso l’edizione 2019 con le premiazioni.

Prima a Grosseto, con la sezione #solounminuto, voluta da Lorella Ronconi, che ha avuto come vincitore il cortissimo “Una favola per la natura” di Stefano De Felici, mentre successivamente a Firenze sono stati consegnati i premi al miglior documentario e al miglior corto a tematica green e sociale.

Per i documentari un ex aequo che ha visto vincitori “Deforestazione made in Italy” di Francesco De Augustinis e “Il sole sulla pelle” di Massimo Bondielli, per i corti il premio è andato a “Yousef” di Mohamed Hossameldin.

La giuria era formata da Federico Raponi, Marco Duranti, Donatella Bigozzi, Flavia Musella, Massimiliano Marcucci, Cinzia Magi, Rossella Cascelli, Raffaella D’Alise, Sandro Cardoso, a cui si è aggiunta Lorella Ronconi per la sezione #solounminuto.

Clorofilla però non finisce qui: durante le vacanze di Natale è prevista a Grosseto la proiezione dei documentari e dei corti vincitori e a primavera è già stata programmata la ripresa del corso sui grandi registi a cui si aggiungerà un corso di giornalismo cinematografico.

Informazioni all’indirizzo e-mail [email protected]