Sviluppo sostenibile: Acea premia i progetti delle società del gruppo

Si è conclusa oggi, con la cerimonia di premiazione, la seconda edizione del contest lanciato da Acea un anno fa, con cui sono stati selezionati i migliori progetti “sostenibili”, realizzati o in via di realizzazione, nei territori in cui Acea opera, negli ambiti della transizione energetica, della tutela dello sviluppo socio-sostenibile e dell’Innovazione, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’iniziativa, che si è svolta nel comune di Monte Argentario, nel territorio di una delle società del gruppo, Acquedotto del Fiora, con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica, ha ottenuto la certificazione di iniziativa a basso impatto ambientale da Ecoevents– Legambiente. Al contest, e alla valutazione dei progetti, hanno collaborato Safe e Marevivo. La premiazione è stata l’occasione per creare momenti di aggregazione sportiva, particolarmente attesi dopo due anni di pandemia, tra le persone del gruppo Acea che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti in concorso. Inoltre, nel rispetto dello spirito green, Marevivo ha organizzato la pulizia di un tratto di spiaggia della costa.

Hanno partecipato, per Acea, la presidente Michaela Castelli e l’amministratore delegato Giuseppe Gola, per le società del gruppo, Acquedotto del Fiora, con il presidente Roberto Renai e l’amministratore delegato Piero Ferrari, per Marevivo, Laura Gentile, project manager, per Safe, il presidente Raffaele Chiulli e il vicesindaco di Monte Argentario, Erasmo Quondam Vincenzo.

Per la categoria “Innovazione e start-up”, il premio è stato assegnato a Gori, società del gruppo che gestisce il servizio idrico in Campania, con il progetto energieperilsarno.it, un sito web realizzato per informare il territorio sui lavori di risanamento e di monitoraggio del bacino idrografico del Sarno. Il premio per la “Transizione energetica” è andato ad Acea Innovation, per il progetto “Comunità energetiche rinnovabili”, nato con lo scopo di aumentare l’indipendenza energetica. Le comunità energetiche rinnovabili, infatti, valorizzando l’impiego dienergie rinnovabili, evitano l’emissione di circa 60mila tonnellate di CO2 all’anno e garantiscono un risparmio economico nei consumi.

Tra le proposte per la “Tutela e lo sviluppo sociale”, è stata premiata quella dell’area industriale del Gruppo Ingegneria e Servizi con “Volatolomics da espirato”, un lavoro di ricerca e sperimentazione, in collaborazione con il Policlinico iniversitario Tor Vergata e con l’associazione Sagen, finalizzato a definire una metodologia di analisi del respiro che ha dimostrato di fornire informazioni utili per la prevenzione di alcuni tipi di tumori. Acea, infatti, mette a disposizione le sue tecnologie in settori della ricerca che, per l’alto valore di sostenibilità, riguardano la tutela della salute.