I Carabinieri celebrano 208 anni al servizio dei cittadini: tutti i militari premiati – FOTO

Questa mattina, in piazza Nassiriya, a Grosseto, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il 208esimo anniversario dalla fondazione.

Alla presenta delle massime autorità civili, istituzionali e religiose della provincia, sono stati premiati i Carabinieri che si sono distinti durante il loro servizio.

Ecco tutti i premiati e le motivazioni dei riconoscimenti:

S. Ten. Pietro Di Gregoli:

“Comandante di Nucleo operativo e radiomobile di Compagnia distaccata, evidenziando elevato intuito investigativo, spiccata professionalità e non comune spirito di sacrificio, sviluppava, partecipandovi personalmente, prolungata indagine che consentiva di individuare i responsabili di rapina in danno di farmacia. L’operazione, sviluppata con prolungate attività tecniche, oltre a gravosi servizi esterni, si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di 4 pregiudicati, riscuotendo il plauso delle autorità e dell’opinione pubblica ed esaltando così il prestigio dell’istituzione”.

Follonica e territorio nazionale, gennaio- ottobre 2021.

Lgt. C.S. Mauro Pietrucci, Lgt. C.S. Antonio Dessì, App. Sc. Q. S. Valerio Patruno, App. Angelo Vitagliano:

“Addetto a Nucleo operativo e radiomobile di Compagnia distaccata, evidenziando elevato intuito investigativo, spiccata professionalità e non comune spirito di sacrificio, forniva determinante contributo in prolungata indagine che consentiva di individuare i responsabili di rapina in danno di farmacia. L’operazione, sviluppata con prolungate attività tecniche, oltre a gravosi servizi esterni, si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di 4 pregiudicati, riscuotendo il plauso delle autorità e dell’opinione pubblica ed esaltando cosiì il prestigio dell’istituzione”.

Follonica e territorio nazionale, gennaio – ottobre 2021.

Mar. Ord. Angelo Capasso:

“Addetto a Stazione distaccata, evidenziando elevato intuito investigativo, spiccata professionalità e non comune spirito di sacrificio, forniva determinante contributo in prolungata indagine che consentiva di individuare i responsabili di rapina in danno di farmacia. L’operazione, sviluppata con prolungate attività tecniche, oltre a gravosi servizi esterni, si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a carico di 4 pregiudicati, riscuotendo il plauso delle autorità e dell’opinione pubblica ed esaltando così il prestigio dell’istituzione”.

Follonica e territorio nazionale, gennaio – ottobre 2021.

Capitano (ora Maggiore) Riccardo Crudo:

“Comandante di Nucleo operativo ecologico, operante in territorio connotato da gravi emergenze ambientali, evidenziando spiccato intuito investigativo, alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, pianificava e coordinava prolungata e complessa attività d’indagine che consentiva l’individuazione di vasto e articolato traffico di rifiuti speciali, realizzato illecitamente da associazione per delinquere, al fine di conseguire illeciti profitti a discapito dell’ambiente e con possibile pericolo per la salute pubblica. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di otto misure cautelari personali, il sequestro di un impianto di trattamento rifiuti e di due mezzi impiegati nell’illecita attività del valore di 1.000.000,00 di euro“

San Tammaro (Caserta), aprile 2019 – settembre 2020

Capitano Nicola Lusito:

“Comandante di Nucleo operativo di Compagnia urbana, evidenziando alto senso del dovere, esemplare abnegazione e spiccato intuito investigativo, dirigeva articolata attività d’indagine nei confronti di sodalizio dedito alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che si concludeva con 14 arresti in flagranza di reato, l’esecuzione di 6 misure cautelari, nonchè il sequestro di circa 164 chili di sostanza stupefacente, 40.000,00 euro in contanti e di un’arma da fuoco con relativo munizionamento“

Torino e provincia, maggio 2018-agosto 2020

Maggiore Clemente Cosimo Errico:

“Comandante di Nucleo investigativo, evidenziando elevata professionalità, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa indagine che consentiva di identificare ed assicurare alla giustizia otto soggetti responsabili di furto e ricettazione in danno di uffici postali, attività produttive e commerciali. L’operazione si concludeva con il recupero di diversi veicoli e refurtiva per un valore di euro 300.000“.

Province di Grosseto – Livorno – Siena, marzo 2021 – aprile 2022.

Lgt. C.S. Claudio Capanna:

“Addetto a Nucleo investigativo di Comando provinciale, evidenziando elevata professionalità, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipava sin dalle prime fasi a complessa indagine, raccogliendo ed incrociando i dati emersi, facendoli poi confluire nelle informative messe al vaglio dell’autorità giudiziaria, e da questa pienamente condivise. Tale determinante contributo ha consentito di identificare ed assicurare alla giustizia otto soggetti responsabili di furto e ricettazione in danno di uffici postali, attività produttive e commerciali, nonchè di recuperare diversi veicoli e refurtiva per un valore di 300.000 euro“.

Province di Grosseto – Livorno – Siena, marzo 2021 – aprile 2022.

Lgt. C.s. Alessio Nerozzi:

“Addetto a Nucleo investigativo di Comando provinciale, evidenziando elevata professionalità, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipava sin dalle prime fasi a complessa indagine, svolgendo continui e gravosi servizi di osservazione e pedinamento, e partecipando alla fase di elaborazione delle informative. Tale determinante contributo ha consentito di identificare ed assicurare alla giustizia otto soggetti responsabili di furto e ricettazione in danno di uffici postali, attività produttive e commerciali, nonchè di recuperare diversi veicoli e refurtiva per un valore di 300.000 euro”.

Province di Grosseto – Livorno – Siena, marzo 2021 – aprile 2022.

Mar. Magg. Fabrizio Falconi.

“Addetto Nucleo investigativo di Comando provinciale, evidenziando elevata professionalità, spiccato senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipava sin dalle prime fasi a complessa indagine, seguendo in prima persona e con estrema puntualità le molteplici attività tecniche, e partecipando costantemente a quelle tradizionali. Tale determinante contributo ha consentito di identificare ed assicurare alla giustizia otto soggetti responsabili di furto e ricettazione in danno di uffici postali, attività produttive e commerciali, nonchè di recuperare diversi veicoli e refurtiva per un valore di 300.000 euro“.

Province di Grosseto – Livorno – Siena, marzo 2021 – aprile 2022.

Vicebrigadiere Bondi Gianluca, Appuntato Scelto Luca Russo, Carabiniere Davide Mancinelli:

“Militare effettivo a Compagnia Carabinieri distaccata, evidenziando alto senso del dovere ed esemplare abnegazione in complessa situazione caratterizzata da rilevanti connotati umani, interveniva proficuamente nell’arresto di soggetto in grave stato di alterazione psicofisica, impedendogli di continuare a mettere a rischio la sicurezza dei civili e a danneggiare veicoli d’istituto dell’Arma, salvaguardando l’incolumità del medesimo nonchè degli altri colleghi intervenuti”.

Monte Argentario, 5 maggio 2022

Appuntato scelto Q.S. Carlo Mascagna, App. Sc. Q.S. Valerio Patruno:

“Addetto a Nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità, determinazione ed acume investigativo, durante il servizio perlustrativo, unitamente a commilitone, individuava tra la folla ed arrestava un pregiudicato in possesso di pistola con matricola abrasa, che poco prima aveva tentato di introdursi in una gioielleria per perpetrare una rapina. L’intervento riscuoteva il plauso della popolazione, esaltando il prestigio dell’istituzione“.

Follonica, luglio 2020