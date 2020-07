Il Prefetto Fabio Marsilio in visita a Castel del Piano: ecco i temi affrontati

Questa mattina il Prefetto di Grosseto, Fabio Marsilio, si è recato nel territorio comunale di Castel del Piano per un incontro istituzionale con il sindaco Michele Bartalini, gli assessori comunali e i capigruppo consiliari di maggioranza e di opposizione.

“Nell’ambito delle visite alle diverse realtà comunali – ha osservato il Prefetto –, ho ritenuto necessaria un’occasione di confronto per approfondire gli aspetti di maggiore interesse per questa parte del territorio amiatino. Per quanto mi riguarda, questa è la condizione imprescindibile per poter entrare nel concreto delle questioni e cercare di lavorare insieme con i soggetti che operano sul territorio”.

Diverse le tematiche affrontate. In particolare, sono state rappresentate al Prefetto le esigenze connesse all’ospedale e agli orari di apertura di alcuni uffici postali.

Si è inoltre concordato che in queste settimane massima deve essere l’attenzione per le esigenze degli istituti scolastici in vista della ripresa a settembre dell’attività didattica.

Nella sede del Comune si è svolto inoltre un incontro con i rappresentanti delle quattro contrade cittadine (Borgo, Monumento, Poggio, Storte), che hanno potuto illustrare al Prefetto la propria attività associativa in ambito locale, caratterizzata anche da un intenso impegno di volontariato a supporto dell’amministrazione comunale nel contesto dell’emergenza epidemiologica.

Con gli stessi soggetti, il Prefetto si è soffermato sulle molteplici iniziative che normalmente le contrade organizzano sul territorio, nella consapevolezza che permane la necessità di tenere insieme la ripresa di importanti attività sociali con le precauzioni a tutela della salute di tutti.

Il Prefetto ha ribadito che “soprattutto in questa fase complicata, l’impegno solidale di singoli e di realtà associative può fare la differenza per attenuare le situazioni di maggior disagio e riuscire a rafforzare il sentimento di comunità”.

Accompagnato dal Comandante provinciale dell’Arma, il Prefetto ha inoltre visitato la locale stazione dei Carabinieri, dove ha salutato i militari in servizio, ringraziandolo per l’attività svolta.

Insieme con il sindaco Bartalini, la visita del Prefetto si è conclusa in due rinomate aziende del territorio, Corsini Bakery Dolci e Biscotti srl e Tosti srl.