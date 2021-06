Al via le pre-iscrizioni al nido: avviso esplorativo per attivare il servizio educativo

L’Unione di Comuni Colline Metallifere intende acquisire la manifestazione d’interesse allo scopo di istituire un servizio educativo di asilo nido nel comune di Monterotondo Marittimo, rivolto a bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi, per l’anno scolastico 2021-2022.

I cittadini che sono interessati all’attivazione del servizio devono comunicarlo inviando la domanda di pre-iscrizione entro e non oltre il 5 luglio 2021 tramite mail a serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it; oppure tramite pec a unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it o tramite consegna a mano al Comune di Monterotondo Marittimo.

L’acquisizione delle domande non vincola l’amministrazione nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni necessarie per l’espletamento del servizio.

L’avviso e il modulo di domanda sono scaricabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2021/06/SONDAGGIO-INTERESSAMENTO-ASILO-NIDO-ANNO-EDUCATIVO-2021-2022.html?fbclid=IwAR2Z95rMVIgvdQ1-I4FxMS0HwQyvDY9fBW374rKSPBkuieLFzhhvXe0TNcw