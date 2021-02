Il Comune realizza un nuovo pozzo al campo sportivo: investiti 15mila euro

A Pitigliano il Comune sta realizzando un nuovo pozzo per garantire un costante flusso di acqua da destinare all’irrigazione del campo sportivo comunale, dei campi da tennis e del giardino Paul Harris, che sono tutti collegati ad un’unica cisterna. Il lavoro ha richiesto un investimento di 15mila euro.

“I pozzi sono un’interessante soluzione per contrastare lo spreco di acqua potabile ad uso irriguo – commenta il sindaco Giovanni Gentili –. Nel caso specifico di Pitigliano, sino ad oggi, abbiamo utilizzato l’acqua non potabile della sorgente delle Selvacce per il verde dei due impianti sportivi e del parco Paul Harris. Questo nuovo pozzo in costruzione è molto importante per il presente e lo diventerà ancora di più in vista del futuro progetto di rendere potabile l’acqua delle Selvacce, che a quel punto non potrà più essere utilizzata per le aree verdi”.