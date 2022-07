“Potere assoluto”: Sergio Rizzo presenta il suo libro

La sedicesima edizione di Capalbio Libri quest’anno si terrà dal 1° al 7 agosto in una nuova e iconica location: l’Anfiteatro del Leccio.

L’edizione sarà anticipata da incontri fuori dalla rassegna.

Dopo il successo dell’incontro con Dacia Maraini, sabato 16 luglio, alle 18, in piazzetta Senesi, a Roccatederighi, Sergio Rizzo presenterà “Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia” (Solferino), un’inchiesta inedita ed esplosiva in cui l’autore svela storie, protagonisti, conflitti d’interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese.

Presenteranno il libro Guido Fiorini, direttore di Maremma Oggi, e Francesca Scopelliti, giornalista. Letture di Elena Guerrini. Saluti del sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, e del sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini.

“E’ la prima volta che Capalbio Libri organizza un evento fuori dal territorio comunale e questo ci riempie di soddisfazione – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – per due ragioni: in primo luogo perché, quando con il presidente Limatola, sindaco di Roccastrada, ci siamo insediati in Provincia, abbiamo deciso che la collaborazione tra istituzioni dovesse essere la cifra del nostro mandato amministrativo e non c’è niente che unisca più della cultura; in secondo luogo perché Capalbio Libri è diventato un festival di rilevanza regionale ed è quindi importante che sia diffuso e conosciuto in tutta la Maremma”.

“È un momento culturale importante per Roccastrada – dichiara Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada – ospitare Sergio Rizzo per un incontro fuori la rassegna di Capalbio libri. Creare connessioni tra territori e con un festival che negli anni si è consolidato come una delle realtà più accreditate dell’editoria è per Roccastrada motivo di orgoglio e una grande soddisfazione. Il proposito è di continuare a portare cultura nel nostro territorio e mantenere viva questa collaborazione“.

Capalbio Libri è ideato da Andrea Zagami e organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag; è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere” con l’importante contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e della collaborazione della Fondazione Capalbio. Capalbio Libri ha il patrocinio del MiC – Ministero della Cultura.