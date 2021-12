Sicurezza, Potere al Popolo: “Servono progetti per rilanciare i quartieri”

“Pochi giorni fa è stata disposta la chiusura, per mano della Questura, di un bar in via Roma“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Tutto ciò è avvenuto poiché lo stesso era frequentato assiduamente da soggetti in relazione con lo spaccio di droga e aventi altri precedenti penali – continua la nota -. Ma è proprio questo il genere di provvedimento utile a prevenire questi eventi? Si parla di garanzia della sicurezza dei residenti dell’area, come riportato nei giornali locali, ma risiede veramente in questo la reale sicurezza dei quartieri? Privare il quartiere di un locale, anche se solo per tre giorni, a che serve? La vera sicurezza dei quartieri non è soltanto, in questo caso, l’applicazione dell’art.100 del Tulps, ma consiste principalmente nella messa in sicurezza degli stessi attraverso programmi di rilancio, e quindi di rivalutazione, esercitando il ruolo proprio di un Comune, che consiste, tra gli altri, nella cura degli interessi della collettività, nel promuovere lo sviluppo e la coesione sociale, attivando dei servizi pubblici efficienti, capaci di sconfiggere il degrado sociale“.

“E’ con la democrazia di prossimità – termina il comunicato – che si porta la vera sicurezza“.