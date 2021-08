“No allo sfruttamento dei lavoratori stagionali”: Potere al Popolo scende in piazza

“Domenica 15 agosto, dalle 10.30, saremo a Marina di Grosseto, in piazza del Cavallino, sul lungomare Leopoldo di Lorena, per un Ferragosto antisfruttamento“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo.

“Pochi giorni fa, leggendo la stampa locale, ci siamo imbattute ed imbattuti in un articolo che non ci ha sorpreso – continua la nota -. Contro i cosiddetti ‘furbetti’ della stagione estiva. Con 60 euro chiesti per un ombrellone e 3 milioni di euro evasi da inizio giugno, in solo 2 mesi. 3 milioni di euro che potevano finire nei contributi o nei contratti regolari delle giovanissime lavoratrici degli stabilimenti balneari o bar sulla costa. 3 milioni che sono solo una piccolissima parte della massiccia evasione che questi ‘furbetti’ compiono ogni anno senza timore di subire ripercussioni, perché su decine e decine di esercizi commerciali la Guardia di Finanza ne controlla solo un ristretto numero, per non toccare gli stabilimenti che oramai rappresentano un’istituzione sulla nostra costa”.

“Gli imprenditori della costa sono giustificati dalla retorica del ‘Ma dai, sono solo 3 mesi di lavoro duro, ce la puoi fare!’, cercando di piegare qualsiasi diritto ad un giorno libero settimanale e ad un contributo versato per la pensione: ‘Tanto sei giovane!’, dicono. Sembra una follia, ma è una realtà strutturale; un sistema che si crea e si riproduce sul lavoro nero e sui ‘fuori busta’ del lavoro grigio, giustificando continuamente l’imprenditore vessato dalle tasse. Questo paradigma è falso, poiché nel frattempo questi imprenditori riescono a mantenersi il mutuo per nuove case o nuovi macchinoni. I vessati e gli sfruttati siamo noi giovani, sia mentalmente che fisicamente provati da un lavoro usurante che non conosce né contributi, né giorni liberi – termina il comunicato -. Tutto questo per ritrovarci in un presente che non conosce la parola dignità ed un futuro che non ha prospettive: ma questo futuro ce lo riprenderemo con la lotta allo sfruttamento e agli sfruttatori, introducendo un organismo di ‘controllo pubblico’ contro lo sfruttamento sul lavoro e per garantire un salario minimo con regolarizzazione dei contratti stagionali su tutta la costa maremmana”.