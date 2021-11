Salario minino e stop al carovita: Potere al Popolo organizza dei banchetti informativi

“È oramai evidente e sotto gli occhi di tutte e tutti la natura del Governo Draghi: quella del fedele servitore degli interessi degli industriali“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Lo dimostrano i continui attacchi alle poche misure di contenimento di un disagio sociale sempre più profondo e lo dimostra l’assenza di opposizione in un Parlamento unito nell’unica ottica possibile, quella dell’applicazione del tanto sbandierato Piano nazionale di ripresa e resilienza e della profonda ristrutturazione improntata esclusivamente a favore delle imprese – continua la nota -. Lo dimostra il gran parlare dei ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza, grandissimo scandalo che ha alimentato e continua ad alimentare dibattiti parlamentari e salotti televisivi, mentre si lasciano passare inosservati gli altri furbetti, quelli dei superbonus edilizi: truffe per 800 milioni che a quanto pare in pochi sono interessati a portare all’attenzione del pubblico“.

“Tutto ciò mentre alla gente comune nei prossimi mesi rimarranno ancora meno spiccioli in tasca, tenendo conto degli aumenti indiscriminati di luce, gas e beni essenziali come farina e verdure. Una vera e propria bastonata alle fasce più svantaggiate, già con salari da fame e che si vedranno limitare ulteriormente il proprio potere d’acquisto – sottolinea Potere al Popolo -. Per continuare a costruire una reale opposizione nel prossimo mese ci troveremo nelle piazze, tra la gente: per denunciare l’operato di un Governo mai così smaccatamente antipopolare; per presentare le nostre proposte, imperniate su un netto stop al carovita e per l’istituzione di un salario minimo dignitoso per tutte e tutti; per ascoltare e dialogare con i nostri concittadini e raccontare del percorso che vogliamo intraprendere sul nostro territorio, così come in tutta Italia; Potere al Popolo c’è e vuole portare oltre le elezioni la sua proposta di alternativa sociale contro il Governo Draghi, che insieme alle forze sociali e sindacali realmente conflittuali contesteremo il 4 dicembre nel ‘NoDraghiDay’!”.

“Saremo nelle piazze di Grosseto con dei banchetti informativi e per raccogliere le adesioni a Potere al Popolo! – termina la nota -: