“No al rigassficatore”: Potere al Popolo scende in piazza

“Lo scorso 26 novembre, al convegno organizzato dall’Unione sindacale di base prima dello sciopero generale e della manifestazione del 2/3 dicembre, abbiamo avuto l’occasione con la nostra portavoce Marta Collot di confrontarci con i lavoratori, cittadini e comitati del territorio sulla posta in gioco nella lotta contro il rigassificatore a Piombino: sicurezza sociale, ambientale e protagonismo popolare contro la devastazione dei territori e il sacrificio delle nostre vite per gli interessi di multinazionali e speculatori privati”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto.

“Giunti a ridosso della prima udienza (21 dicembre) per il ricorso al Tar presentato dall’amministrazione comunale, sostanziato dalla richiesta di sospensiva dei lavori voluta con forza dai comitati e dalla mobilitazione popolare contro il rigassificatore, il presidente della Regione Giani ha concesso a Snam una proroga di ulteriori 3 mesi rispetto alla data del 12 dicembre, entro la quale avrebbe dovuto dichiarare dove fosse intenzionata a posizionare la nave rigassificatrice Golar Tundra dopo la già annunciata occupazione del porto di Piombino nel triennio 2023-2025, liberandola di un elemento non secondario in sede di giudizio – continua la nota -. Al di là degli aspetti giudiziari, quello del Partito Democratico è un altro considerevole assist all’esecutivo Meloni, nella continuità dell’agenda Draghi della guerra, con tutte le conseguenze che la partecipazione nel conflitto hanno sulla ridefinizione delle politiche energetiche del Paese e con le evidenti ricadute pesantissime in termini di costi sociali, ambientali e democratici. Vengono così confermate le giuste preoccupazioni degli abitanti in lotta contro questa opera devastante: vincolare il territorio ‘sine die’ all’unico sviluppo possibile scelto dal Governo, quello di Snam e delle tasche di chi specula sull’energia e le fonti fossili, dando in cambio illusorie compensazioni per ammansire la popolazione, che nella mobilitazione ha già rispedito al mittente come un ricatto inaccettabile“.

“Il 17 dicembre Potere al Popolo sarà in piazza a sostegno della mobilitazione popolare, al fianco di chi a Piombino ci vive, studia, lavora, per dire no al rigassificatore – termina il comunicato -. La lotta contro questo mostro è per noi la lotta contro le politiche del Governo Meloni, contro il sistema di devastazione ambientale e saccheggio sociale delle multinazionali per costruire un’alternativa di dignità, salute e protagonismo popolare”.