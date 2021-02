Gessi rossi, Potere al Popolo: “Provincia organizzi assemblea pubblica per parlare di Pietratonda”

“Questa mattina siamo stati in piazza San Francesco, tra gli uffici della Regione Toscana ed il Polo universitario grossetano, in contemporanea alla Conferenza dei Servizi, svoltasi in via telematica, che aveva come scopo la valutazione del progetto del cosiddetto ‘ripristino ambientale e messa in sicurezza’ del lago dell’Incrociata, per mezzo dello stoccaggio di un milione di metri cubi di scarti industriali e rifiuti speciali della Venator Srl“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo Grosseto.

“Abbiamo ancora una volta sostenuto le ragioni di tutta quella parte di cittadinanza che si è fino a questo momento opposta a tale progetto, ribadendo ancora che il rischio potenziale possa essere quello di avere una devastazione ambientale, con ulteriori ripercussioni inquinanti delle falde idriche come per la piana di Scarlino e Follonica, con conseguenze disastrose sulla biologia del territorio, delle specie animali, della flora e per i lavoratori delle aziende agricole locali, nonché dell’intera popolazione e quindi una complessiva compromissione della salute collettiva – continua la nota -. Anche stavolta la Conferenza dei servizi non ha potuto dare l’approvazione al progetto. A dimostrazione delle ragioni del comitato popolare di Paganico e Campagnatico, dei comitati e Forum ambientalista che conducono da mesi un’opposizione basata su una comprovata verifica scientifica, oltre che a coltivare momenti di mobilitazione reale, di cui ultima espressione è stata la passeggiata naturalistica di sabato scorso”.

“La partita è stata rinviata al 4 marzo e per tale data intendiamo continuare a sostenere ogni tipo di iniziativa volta a difendere gli interessi di un intero territorio e cittadinanza minacciati dagli interessi di profitto della multinazionale – termina il comunicato -. Ribadiamo anche l’invito alla figura del sindaco e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna, come già detto precedentemente, di organizzare un momento assembleare pubblico con cui dare possibilità a tutta la cittadinanza di venire a conoscenza e coscienza della questione, invitando per l’occasione il Forum ambientalista di Grosseto, il comitato Val di Farma ed il comitato popolare di Paganico e Campagnatico”.