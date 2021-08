Amministrative, Potere al Popolo scende in campo: “Vogliamo una città pubblica”

Alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Grosseto Potere al Popolo ci sarà.

“Ci poniamo in rottura sia con la politica del malgoverno cittadino di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sia con la finta opposizione di Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle – si legge in una nota del partito -. Per capire quanto maggioranza e opposizione siano completamente sovrapponibili basta andare a vedere quante volte nei consigli comunali, negli ultimi 5 anni, i consiglieri di opposizione si siano astenuti invece che votare contrario. E di che stupirsi? Le compagini politiche locali sono le stesse che a Roma stanno a braccetto con il Governo Draghi, espressione del potere delle grandi banche e delle multinazionali: ecco chi realmente muove le politiche antipopolari dell’Unione Europea”.

“Ci ricordiamo tutti l’antieuropeismo da scena del Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna quando staccò la bandiera a 12 stelle dell’Unione Europea dal Municipio? Bene, dove è finito adesso che si palesa la disastrosa campagna vaccinale in mano alle multinazionali di Big Pharma? Ovviamente sappiamo che nessuno risponderà a queste domande. Conosciamo bene gli interessi portati avanti da chi governa la città: quelli dei privati e del profitto – continua il comunicato -. In totale contrapposizione a questo tipo di governo ci candidiamo, volendo portare nell’amministrazione e nel Consiglio comunale la voce degli ultimi, degli esclusi, dei giovani, dei lavoratori e delle lavoratrici, degli abitanti dei quartieri popolari, sempre più messi ai margini della Grosseto città vetrina, buona solo per turisti e speculatori di ogni genere”.

“Come siamo abituati a vedere da anni, l’amministrazione continua a non affrontare proprio quei problemi che più ci riguardano: tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 50% (Istat), affitti tra i più cari di Italia (Idealista), 500 sfratti in previsione tra Comune e resto della provincia, 200 alloggi Erp sfitti, inflazione all’1,4% (giugno 2021), bollette dell’acqua e tasse sui rifiuti tra le più care d’Italia, prezzo dei trasporti pubblici sempre più caro e con sempre più carenze di prestazioni all’utenza. Queste le criticità che balzano agli occhi di tutti, l’evidenza empirica di una città non a misura della collettività – termina il comunicato –. È quindi con la proposta di una città pubblica e popolare che ci candidiamo alle prossime elezioni: per ribaltare l’ordine delle priorità e delle esigenze cittadine, e dare finalmente potere al popolo“.