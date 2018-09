Asili nido autorizzati e accreditati, disponibili posti in convenzione: come presentare domanda

A partire da oggi e fino al 5 ottobre, sarà possibile presentare domanda per accedere a un posto in convenzione in un asilo nido privato autorizzato e accreditato, posto acquistato con i fondi regionali Por Fse 2014/2020.

Possono partecipare i genitori/tutori dei bambini rimasti in lista di attesa per i nidi comunali nell’anno 2018/2019.

Il requisito, oltre alla presenza nelle liste di attesa, è avere un’attestazione Isee in corso di validità, rivolto alle prestazioni agevolate per minori, non superiore a 50mila euro.

Le domande possono essere presentate direttamente presso gli uffici dei Servizi educativi in via Saffi 17/c o tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro e non oltre il 5 ottobre.