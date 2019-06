Stabilimento balneare offre postazioni attrezzate gratuite per le persone disabili

Ombrelloni a disposizione gratuitamente per le persone disabili che vivono alla residenza sanitaria “Il Sole” di Grosseto e per gli utenti della salute mentale che vivono in una casa famiglia e che sono seguiti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza.

A metterli a disposizione il bagno Bertini di Marina di Grosseto, che da anni, ogni estate ospita le attività al mare organizzate per gli utenti. Oltre a ombrelloni, sdraio, i proprietari dello stabilimento balneare mettono a disposizione anche attrezzatura adatta alle persone disabili, come le sedie job, necessarie per poter fare il bagno e spostarsi con più facilità sulla sabbia.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente i proprietari del bagno Bertini – dichiara Paolo Tusa, responsabile del servizi per disabili e salute mentale della cooperativa Uscita di Sicurezza – non solo per ‘regalarci’ ogni stagione lo spazio attrezzato in spiaggia, ma soprattutto per la grande disponibilità che dimostrano sempre: non è scontato, infatti, che si decida di accogliere persone fragili nella propria attività commerciale, senza pregiudizio”.

A beneficiare di questa iniziativa saranno venti persone accompagnate, chiaramente, dagli operatori qualificati della cooperativa.