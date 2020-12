Vento ribalta cassonetti in campagna: Comune fa sistemare postazioni di prossimità

A Monterotondo Marittimo il Comune ha dato incarico per la sistemazione, nelle campagne, delle postazioni di prossimità per la raccolta dei rifiuti, più esposte agli eventi atmosferici. Il forte vento, infatti, ribalta i cassonetti.

Sono state individuate le 15 postazioni più problematiche e nei prossimi giorni su quelle si interverrà con una recinzione in legno, che circonda la postazione e una catenella che consentirà agli operatori di aprire agevolmente, quando devono prelevare i rifiuti. Per i cittadini non cambierà nulla: potranno, infatti, accedere ai cassonetti dall’esterno, senza bisogno di aprire la catena.

La palizzata in legno consentirà di contenere e ridurre la mobilità dei cassonetti.

“Con questo intervento andiamo a migliorare il decoro ambientale – spiega Emi Macrini, assessore all’ambiente del Comune di Monterotondo Marittimo -: la palizzata, infatti, riduce l’impatto visivo dei cassonetti. Inoltre, questa soluzione ci consente non solo di stabilizzare e proteggere la postazione rispetto agli eventi atmosferici, ma anche di tenere a distanza gli animali selvatici. I 15 cassonetti rappresentano il primo step su cui era più urgente trovare una soluzione. Ovviamente, nei prossimi giorni, se emergeranno altre zone critiche, sarà nostra cura procedere nello stesso modo”.