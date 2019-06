Isola di Giannutri: attiva la postazione estiva della Croce rossa

La postazione della Croce rossa dell’isola di Giannutri è attiva anche questa estate. Non senza sacrifici ed impegni, la Croce rossa (l’ambulanza inviata sul posto è della Croce rossa di Orbetello) riesce a mantenere questo impegno anche per questa estate.

Grazie al lavoro di operatori volontari quali Beppe Ferrante, che vive sull’isola, ed un gruppo che vede presenti fra gli altri Giorgio Pazzaglia, Sergio Perillo, Mario Perillo, che periodicamente vanno sul’isola, ed il supporto dell’area 1 trasporti e formazione di Orbetello, coordinata da Mauro Pasquarelli.

Gli operatori garantiscono questo servizio non solo in estate, in accordo con il Comune di Isola del Giglio e con il sindaco Sergio Ortelli, grazie ad un’ambulanza che ha già iniziato ad essere di aiuto alla centrale del 118 per quando c’è la necessità di supportare, o le vedette della guardia costiera, oppure l’elisoccorso Pegaso.

“Da sempre in Toscana la Croce rossa regionale – ribadisce per lo staff dello sviluppo associativo Michele Casalini – guarda con particolare interesse ai servizi sulle isole, come nel caso di Pianosa, dove viene sempre attivata una postazione estiva, che l’anno scorso ad esempio è stata coordinata in prima persona dal direttore regionale della Croce rossa italiana della Toscana: il dottor Pasquale Morano”.