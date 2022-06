Elezioni e referendum: i positivi al Covid possono votare a domicilio, ecco come

Per tutti i cittadini residenti nel territorio dell’Asl Toscana sud est sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19, è possibile esercitare per le elezioni amministrative e i referendum del prossimo 12 giugno il diritto di voto a domicilio.

Per farlo, devono presentare domanda via mail all’ufficio elettorale del Comune competente, allegando il certificato di isolamento domiciliare a seguito di positività rilasciato dall’Azienda sanitaria.

I cittadini residenti nel territorio dell’Asl che non siano in possesso del certificato di isolamento domiciliare potranno farne richiesta ai seguenti indirizzi mail: