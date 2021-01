Coronavirus: 12 nuovi positivi all’Isola del Giglio

10 soggetti positivi, 2 positivi a bassa carica, un tampone non rilevato e 4 negativi, sono il risultato dei 17 tamponi effettuati nella giornata di ieri all’Isola del Giglio sui sintomatici e sulle persone tracciate e sospette di essere “contatti di caso”.

Una condizione dei contagi situazione abbastanza grave, che fa precipitare nuovamente l’isola in uno stato di angoscia e di preoccupazione vissuta circa due mesi fa, quando i contagiati erano 34.

“Un vero e proprio focolaio scoppiato durante il periodo natalizio, che ci aspettavamo, ma non davvero con questi numeri – spiega il sindaco Sergio Ortelli -. Il 70% dei tamponi sono risultati positivi e questo ci fa capire che non tutte le attenzioni sono state poste in essere. La catena del contagio verrà monitorata con maggiore continuità, anche da parte delle Forze dell’Ordine, ma raccomando grande senso di responsabilità a tutti i cittadini, che ritengo sia l’unico antidoto, a parte il vaccino, nella prevenzione alla diffusione del contagio”.