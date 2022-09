Un muflone, nella giornata di oggi, è stato avvisato a Porto Santo Stefano.

L’animale è stato filmato, e poi postato su Instagram, in via del Campone per poi sparire tra le viuzze che conducono in via Roma e sembrava provenisse dalle campagna che costeggiano la zona dell’ex Aeronautica

https://www.instagram.com/reel/CikH2KkIxDD/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D