Il Comune entra in Portamelo.it: “Ordinare online la spesa a domicilio per evitare spostamenti”

L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha aderito, senza alcun onere di spesa da sostenere, alla proposta di entrare a far parte del portale denominato portamelo.it, attraverso il quale le attività commerciali della cittadina costiera potranno, iscrivendosi gratuitamente al servizio, offrire ai loro clienti un’ulteriore possibilità di fare la spesa o ordinare la merce che sarà recapitata a domicilio in totale sicurezza.

«L’interessante idea di far associare il nostro Comune a questa nuova piattaforma digitale, già operativa in molte città italiane – spiegano il sindaco Giancarlo Farnetani e l’assessore al patrimonio Federico Mazzarello – è arrivata da Filippo Palomba, un nostro giovane concittadino, che da anni studia e lavora tra Italia ed Europa. Grazie a lui abbiamo potuto toccare con mano l’efficacia del servizio, completamente gratuito per cittadini e commercianti, tanto che la Giunta ha deliberato la proposta di adesione al portale».

«In questo momento particolarmente difficile per tutti – prosegue Farnetani – abbiamo avuto modo di constatare come i nostri ragazzi siano in prima linea per sostenere ed aiutare la comunità. A Castiglione è semplicemente perfetto quanto stanno facendo quotidianamente i giovani volontari che prestano servizio nelle associazioni del territorio, mettendo a disposizione di tutti, oltre al tempo, anche le loro idee».

«Durante questa lunga fase di lockdown – continua Mazzarello – ho avuto il piacere di confrontarmi spesso con molti ragazzi che solitamente sono impegnati per studio o per lavoro all’estero o in altre città italiane, apprendendo molto dalle loro esperienze. L’entusiasmo che hanno, e l’essere propositivi, come in questo caso lo è stato Filippo Palomba, mi fa sperare che la ripartenza del nostro Paese sia possibile. Ascoltando le loro esigenze e facendo tesoro dei consigli potremo guardare al futuro con maggiore fiducia».

«Collegandosi al portale http://www.portamelo.it – aggiungono Farnetani e Mazzarello – i cittadini potranno evitare uscite superflue per acquistare generi alimentari o di prima necessità in questa situazione di emergenza. Castiglione della Pescaia avrà una sezione interamente dedicata e allo stesso tempo gli esercenti avranno a disposizione una piattaforma virtuale alla quale poter accedere in modo totalmente gratuito per agevolare i cittadini nella fruizione quotidiana di prodotti e servizi. Nei prossimi giorni gli uffici comunali invieranno alle attività commerciali una e-mail con il link di iscrizione per chi fosse interessato al servizio».

Su http://www.portamelo.it/esercenti/castiglionedellapescaia/aderisci-al-servizio.tml è disponibile il modulo per tutti gli esercenti interessati ad iscriversi; accedendo al sito e cercando il loro comune, i castiglionesi potranno consultare il portale per conoscere l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa con i contatti e le modalità di consegna.

«Anche se portali di servizio come questo sono stati ideati per le grandi città – conclude Mazzarello –, crediamo che sia un’opportunità valida anche per il nostro paese in questa particolare circostanza per scongiurare molte preoccupazioni da contagio e sostenere le vendite dei nostri commercianti con l’auspicio che tutto questo possa essere a breve solo un brutto ricordo e poter riprendere in mano le redini della nostra vita».

La Tapecode srl, che ha ideato portamelo.it, è una giovane realtà informatica pugliese, che ha sviluppato per l’emergenza Covid-19 un servizio totalmente gratuito classificando attività commerciali che svolgono consegne a domicilio.